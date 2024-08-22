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Эксперт Бухтурина назвала методы сохранения здоровья стоп

Фитнес-эксперт: массаж МФР-мячом сохранит здоровье стоп
0:55
Спорт

Фитнес-эксперт, балерина Акулина Бахтурина объяснила, что нужно делать, чтобы сохранить стопы здоровыми.

Фитнес-эксперт: массаж МФР-мячом сохранит здоровье стоп
Фото: IG Анастасии Волочковой is licensed under public domain

По её словам, работать со стопой нужно для профилактики плоскостопия, вальгусного изменения. Также это способствует снижению отёчности и риска возникновения варикозного расширения вен.

"Если функциональность движений стоп снижена, это негативно влияет на осанку и на здоровье спины в целом. Из-за этого могут возникать судороги", — цитирует Бухтурину "Чемпионат".

Чтобы стопа была здоровой, стоит заниматься с МФР-мячиком, делать релеве, упражнения с фитнес-резинкой, поднимать и удерживать предмет стопой.

Акулина Бахтурина рассказала, что в балете стопы напрямую влияют на прыжок артиста, на силу движений балерины на пуантах и на визуальную составляющую в целом.

Уточнения

Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, в XX веке появился «бессюжетный» балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке. Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец, к которому, начиная с XIX века, относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле. Немаловажную роль играет пантомима, с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего, а во многих спектаклях — также и гротеск. В современном балете широко используются другие техники танца (прежде всего современного и джаз-танца), а также элементы гимнастики, акробатики, восточных единоборств и так далее.

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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