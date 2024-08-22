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Фитнес-эксперт Бахтурина назвала плюсы 15-минутных тренировок

Фитнес-эксперт: экспресс-тренировки не заменяют полноценные занятия
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Спорт

Преимущество экспресс-тренировок заключается в том, что они помогают сэкономить деньги и время. Для таких занятий не нужно покупать абонемент в спортзал или же специальный инвентарь. Так считает старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина.

Фитнес-эксперт: экспресс-тренировки не заменяют полноценные занятия
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

"Когда люди начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, они теряют мотивацию и темп быстро пропадает. С короткими нагрузками такого не происходит", — цитирует фитнес-тренера "СЭ".

Бухтурина уточнила, что пятнадцатиминутки не могут заменить полноценные тренировки. По её словам, лучше начинать с таких нагрузок, а затем понемногу наращивать нагрузку до полноценных тренировок два-три раза в неделю по часу.

Уточнения

Спорти́вный инвента́рь — устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта. Спортивный инвентарь — термин, обобщающий использование различных спортивных снарядов, приспособлений, устройств, механических и электронных средств, использование которых предусмотрено правилами соревнований по отдельным видам спорта.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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