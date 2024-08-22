Блистательная победа Чермена Валиева на Олимпиаде в Париже не обошлась без спорного судейства

В Северной Осетии встретили бронзового призёра Олимпиады-2024 Чермена Валиева

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В Северную Осетию прибыл бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Чермен Валиев, передает "15-й регион".

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Чермена Валиева называют «бронзовым чемпионом» не зря: его победа была очень близка. На Олимпиаде он провёл четыре схватки и почти все выиграл. Почти — потому что в четвертьфинале, согласно счёту на табло и решению судей, уступил будущему победителю Олимпиады Разамбеку Жамалову из Узбекистана, который имеет российское происхождение. С решением судей многие не согласны, в том числе и сам Валиев.

Напомним, что Чермен Валиев (74 кг) стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже. В схватке за третье место осетинский спортсмен, представляющий Албанию, победил Виктора Рассадина из Таджикистана.

25-летний Валиев является также двукратным чемпионом России.

Уточнения

Олимпи́йские и́гры (греч. Ολυμπιακοί αγώνες, фр. Jeux olympiques, англ. Olympic Games) — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Медаль, завоёванная на Олимпийских играх, считается одним из наивысших достижений в спорте.

Табло́ (фр. tableau — доска для объявлений, картина) — средство отображения информации, предназначенное для представления знаковой и графической информации.