Спортсменка из Якутии, участвовавшая в составе сборной Кыргызстана в Олимпийских играх-2024, получила автомобиль и 500 тысяч сомов

Якутянка получила денежное вознаграждение и автомобиль за выступление в составе сборной Кыргызстана в Париже

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Сардана Трофимова, первая в истории Якутии марафонка Олимпийских игр, получила ключи от автомобиля и 500 тысяч сомов за участие в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает "Спорт Якутии".

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Спортсменка не смогла присутствовать на торжественной церемонии встречи олимпийцев, выступавших за Республику Кыргызстан, которая состоялась 13 августа в Бишкеке. Поэтому заслуженные награды были переданы ей позже.

На Олимпийских играх Сардана финишировала 14-й среди сильнейших легкоатлеток планеты с результатом 2 часа 26 минут 47 секунд.

Также в составе олимпийской сборной Кыргызстана участвовал борец Айаал Лазарев, который занял пятое место в весовой категории до 125 кг.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров. Ведущие мировые марафоны проводятся под эгидой и по правилам, разработанным Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Правила AIMS подтверждены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Является олимпийской дисциплиной легкоатлетической программы у мужчин с 1896 года, у женщин — с 1984 года. Марафонские соревнования проводятся на шоссе, но само слово, в отличие от бега на длинные дистанции, часто применяют к любым длительным пробегам на пересечённой местности или в экстремальных условиях.

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