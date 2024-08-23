Как девушкам накачать пресс с помощью "ножниц"?

Тренер назвал отличное упражнение для прокачки мышц пресса

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Роман Филиппенко рассказал, как накачать мышцы пресса. Упражнение "ножницы" отлично подойдет для этого.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

По словам тренера, в этом элементе будут работать мускулы не только живота, но и бёдер.

"Ножницы" можно комбинировать с различными упражнениями на пресс для более эффективного тренировочного комплекса", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Филиппенко уверен, что в упражнении основная часть нагрузки ложится на прямую и косые мышцы живота. Они работают при статическом удержании положения ног. А благодаря динамическому движению включаются бёдра и ягодицы, также в динамическом режиме работает и нижняя часть пресса.

"Регулярное выполнение упражнения позволит сделать живот более подтянутым и укрепить мышцы тазового дна. Можно начать с 15-20 секунд по 3-4 подхода, затем увеличивать время. Упражнение также можно усложнить, добавив специальные утяжелители для голеней, или же вы можете выполнять его в медленном темпе", — заключил тренер.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.