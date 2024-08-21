Хоккеист Киселевич рассказал, что его удивило в Америке

Олимпийского чемпиона Киселевича в США удивили борщ и селёдка

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Олимпийский чемпион, защитник "Нефтехимика" 34-летний Богдан Киселевич рассказал, что его удивило в США, когда он посетил их впервые.

Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

"Когда я приехал в Америку, я жил там в русском районе. То есть там и столовые были с борщом и селёдкой, и в магазинах именно русской еды можно было купить. Чужим себя особо и не чувствуешь. И вот этот парадокс", — цитирует спортсмена "ТИ-Спорт".

Напомним, что Киселевич в минувшем сезоне выступал за "Авангард", где в 72 играх чемпионата и плей-офф отдал 8 результативных передач с показателем полезности "+2".

Уточнения

Богдан Александрович Киселевич (род. 14 февраля 1990г. Череповец) — российский хоккеист, защитник хоккейного клуба «Нефтехимик» и сборной России. Олимпийский чемпион 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2018).

«Нефтехи́мик» — российский футбольный клуб из Нижнекамска. Основан в 1991 году.