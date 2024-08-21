Широков заявил, что "Спартак" — главный соперник "Зенита"

Широков: "Спартак" — главный соперник "Зенита"

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Футболист Роман Широков назвал главного соперника санкт-петербургского ФК "Зенит". Он считает, что это московский "Спартак".

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Широков, который ранее выступал за "Спартак", заявил, что сейчас красно-белые показывают качественный и интересный футбол. Именно "Спартак" будет бороться с "Зенитом" за чемпионский титул.

"Мне, кстати, понравилось, как "Спартак" играл с "Факелом" и "Ахматом". Мне "Спартак" понравился — играли в футбол, старались играть быстро, создавали моменты. Был футбол, а не тягомотина", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Напомним, что "Зенит" выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.

Уточнения

Рома́н Никола́евич Широ́ков (род. 6 июля 1981, Дедовск, Московская область) — российский футболист. Заслуженный мастер спорта России (2008). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА). Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита». По завершении карьеры работает экспертом на «Матч ТВ». Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова.

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов. С советских времён распространено клише «„Спартак“ — народная команда».

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.