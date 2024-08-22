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В Омске запустили турнир по хоккею, посвященный борьбе с лейкемией

Кубок Блинова по хоккею начался в Омске
0:42
Спорт

Кубок Блинова по хоккею 20 августа начался в Омске. Его посвятили борьбе с лейкемией и привлечению внимания к донорству костного мозга.

Кубок Блинова по хоккею начался в Омске
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Ранее омский ХК "Авангард" показал оранжевый комплект предсезонный формы, символизирующий борьбу с этой болезнью. Все узоры и принты были придумали пациенты гематологического отделения городской детской клинической больницы.

Перед началом турнира олимпийский чемпион Алексей Ягудин встретился с омскими болельщиками, раздал автографы.

Игра открытия между "Авангардом" и челябинским "Трактором" закончилась победой гостей — 5:2, сообщает "СЭ".

Уточнения

Fonbet Кубок Блинова (до 2023 года — Мемориал Виктора Блинова) — хоккейный предсезонный турнир, проходящий в городе Омске. Турнир посвящён памяти олимпийского чемпиона Ви́ктора Никола́евича Блинова. Первый турнир 1982 года прошёл на стадионе «Динамо». С 1987—2007 годы игры проходили в Спортивно-концертном комплексе имени В. Н. Блинова, а с 2008—2017 года в ледовом дворце спорта Арена Омск. С 2023 года в ледовом дворце G-Drive Арена. Победитель награждается переходящим кубком.

Алексе́й Константи́нович Ягу́дин (род. 18 марта 1980, Ленинград) — российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс. Также он является двукратным победителем турнира шоу-программ «Русский вызов» (2023, 2024)

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири. Находится в 170 км от Казахстана. Город трудовой доблести. Город-миллионер — 1 104 485 чел. (2024). Третий по численности населения город в Сибирском федеральном округе и тринадцатый по численности населения город в России. Крупный транспортный (с запада на восток через город проходит Транссибирская магистраль, а с юга на север — судоходная река Иртыш) и важный военно-административный (штаб-квартира 33-й гвардейской ракетной армии, военный аэродром «Омск-Северный») узел.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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