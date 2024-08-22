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Футболист сборной Узбекистана Одилов может начать играть за "Химки"

Узбекский футболист может перейти в "Химки"
0:39
Спорт

Нападающий ташкентского ФК "Олимпик" Алишер Одилов вылетел в Россию, чтобы перейти в подмосковные "Химки".

Узбекский футболист может перейти в "Химки"
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Объявить о переходе 23-летнего футболиста сборной Узбекистана должны в ближайшее время. Он может подписать соглашение по схеме 1+1, сообщает "СЭ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что узбекскому футболисту также предлагали перейти в клуб "Аль-Вахда" из чемпионата ОАЭ.

Кстати, игрок в текущем сезоне провел 12 матчей, где 3 раза забил в ворота противника мяч и отдал 1 голевую передачу.

Уточнения

Алише́р Оди́лов (узб. Alisher Odilov; род. 15 июля 2001) — узбекистанский футболист, нападающий клуба «Олимпик» (Ташкент) и олимпийской сборной Узбекистана.

«Хи́мки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Российской премьер-лиге. Основан 30 января 1997 года. Участник семи сезонов чемпионата России (2007—2009, 2020/21—2022/23, 2024/25). Двукратный финалист Кубка России (2004/05 и 2019/20). Двукратный победитель Первой лиги по футболу (2006 и 2023/24).

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством. Площадь — 448 924 км². Население, по оценке государственного комитета по статистике на 22 апреля 2024 года, превысило 37 000 000 человек.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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