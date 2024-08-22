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В Дербенте подарили квартиру борцу Куруглиеву

Выступавшему за Грецию на Олимпиаде борцу подарили квартиру в Дагестане
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Спорт

Борец из Дагестана Даурен Куруглиев в 2023 году перешел в сборную Греции. Он представлял эту страну в 2024 году на Олимпиаде в Париже и завоевал бронзу. На встрече с главой администрации Дербента ему подарили в честь победы сертификат на квартиру от стройкомпании.

Выступавшему за Грецию на Олимпиаде борцу подарили квартиру в Дагестане
Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, CC BY-SA 4.0

Ранее президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров заявил, что Куруглиев "все, что можно было сделать для нашей страны, сделал".

С негативной стороны на эту ситуацию взглянул депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет РБК Спорт. Он назвал "нездоровой" ситуацию, когда "лжегреческому атлету преподносят бесплатные российские квартиры".

Уточнения

Дауре́н Хали́дович Куругли́ев (лезг. Куругълиярин Халидан хва Даурен греч. Νταουρέν Χαλίντοβιτς Κουρούγκλιεφ, 12 июля 1992 года) — греческий (до 2023 года российский) борец вольного стиля лезгинского происхождения. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2024 года. Чемпион России (2018, 2020), трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе (2017, 2023 и 2024 годов). Чемпион Европейских игр 2019 года. Мастер спорта России международного класса. Выступает в весовой категории 86 кг.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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