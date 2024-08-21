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Боец Уиттакер высказался о поединке дю Плесси и Адесаньи

Уиттакер: чтобы победить дю Плесси, нужно быть готовым умереть
1:09
Спорт

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер рассказал, что думает о поединке чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси и бывшего победителя в среднем весе Исраэля Адесаньи.

Уиттакер: чтобы победить дю Плесси, нужно быть готовым умереть
Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

"Адесанья был в потрясающей форме, однако Дрикус, чувак, он жесткий. Он такой неловкий, но, как бы то ни было, он справляется со своей работой. Он бросается на тебя с кулаками, будто ты у него что-то украл. И это работает", — сказал Уиттакер.

По его словам, дю Плесси отлично бы вписался в драку в любом баре Сиднея.

"Уставший Дрикус и не уставший Дрикус — это один и тот же боец, ничего не меняется. Этот парень настоящий воин. Я знаю об этом не понаслышке, ведь я дрался с ним и он победил меня", — цитирует спортсмена "СЭ".

Уиттакер заявил, что знает, что нужно для победы над Дрикусом. Для этого, по его словам, нужно быть готовым умереть, чтобы победить его.

Напомним, что дю Плесси выиграл поединок с Адесаньей сабмишном в четвертом раунде.

Уточнения

Дри́кус дю Плесси́ (англ. Dricus du Plessis; род. 14 января 1994 года, Хэтфилд, Претория, ЮАР) — южноафриканский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship в средней весовой категории. Бывший чемпион Extreme Fighting Championship в полусреднем и среднем весах, а также экс-чемпион KSW в полусреднем весе. Действующий чемпион UFC в среднем весе. Занимает 11 строчку вне зависимости от весовой категории в UFC.

Роберт Джон Уиттакер (англ. Robert John Whittaker; 20 декабря 1990, Окленд, Новая Зеландия) — австралийский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в Ultimate Fighting Championship в средней весовой категории. Бывший чемпион UFC в среднем весе. Занимает 3 строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.

Исраэль Моболаджи Адесанья (англ. Israel Mobolaji Adesanya; род. 22 июля 1989, Лагос, Нигерия) — новозеландский боец ММА и кикбоксер йорубского происхождения. Имеет вторую по продолжительности серию побед (12) в средней весовой категории, после Андерсона Сильвы (13). Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Glory, Kunlun Fight и др.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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