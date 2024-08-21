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Президент Польши хочет занять пост главы МОК

Анджей Дуда хочет статью главой МОК
0:42
Спорт

Президент Польши Анджей Дуда хочет стать главой Международного олимпийского комитета. Об этом заявил экс-лидер страны Александр Квасьневский.

Анджей Дуда хочет статью главой МОК
Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida, CC BY 4.0

По его словам, до него дошел слух, что Дуда планирует занять пост главы олимпийской организации.

"Я слышал недавно, что Дуда хотел бы стать в МОК президентом. В олимпийском движении есть свои правила избрания членов МОК, президента", — цитирует Александра Квасьневского "Матч ТВ".

Он добавил, что понимает нынешнего президента Польши.

"Он ищет себе занятие после завершения полномочий, но советовал бы рассмотреть какой‑то более реальный вариант", — добавил экс-лидер Польши.

Уточнения

А́нджей Себа́стьян Ду́да (пол. Andrzej Sebastian Duda; род. 16 мая 1972, Краков, ПНР) — польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года (переизбран в 2020 году на пятилетний срок). 24 мая 2015 года избран главой польского государства. Ранее был членом консервативной партии «Право и справедливость» (правящей по результатам выборов 2015 года), в 2014—2015 годах — депутат Европейского парламента от этой партии.

Алекса́ндр Квасьне́вский (пол. ; род. 15 ноября 1954, Бялогард, ПНР) — польский государственный и политический деятель, президент Республики Польша в 1995—2005 годах (переизбран в 2000 году на пятилетний срок).

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария). МОК основан по инициативе барона Пьера де Кубертена 23 июня 1894 года в Париже (Франция) с целью возрождения и организации Олимпийских игр. Первым президентом МОК стал грек Деметриус Викелас. Официальные языки — английский и французский. Девиз — «Быстрее, выше, сильнее» (лат. Citius, altius, fortius) был изменён 20 июля 2021 года на «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (Citius, altius, fortius — communiter). Ежегодно 23 июня празднуется Международный Олимпийский день.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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