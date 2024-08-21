Паралимпийский комитет России о вопросах логистики для спортсменов на Играх в Париже

Президент ПКР рассказал о логистических решениях для участия российских паралимпийцев в Играх в Париже

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России (ПКР), поделился с «Матч ТВ» информацией о том, как была организована логистика для российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже:

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

"Мы решили этот вопрос с турецкими авиалиниями — заключили договоры, выкупили групповые билеты. Было волнительно, потому что аккредитовывалась вся команда, что‑то могло пойти не так, пришлось бы что‑то переделывать, перебронировать билеты, терять деньги и так далее. К сожалению, такой опыт у нас есть: когда наша команда вылетала на чемпионат Европы в Португалию, были выкуплены билеты, но в какой‑то момент не было принято решения по поводу визы — будет ли это шенгенская или же только португальская — и нам пришлось менять билеты, после чего попали на огромные штрафные санкции".

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября в Париже. Выступления российских спортсменов можно будет посмотреть в прямом эфире на канале "Матч ТВ", а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

Паралимпийский комитет России (ПКР) — общероссийская общественная организация, занимающаяся подготовкой выступления сборных команд инвалидов России на Паралимпийских играх, других международных соревнованиях. ПКР направляет спортсменов на соревнования (включая Паралимпийские игры), осуществляет классификацию (соответствие спортсменов требованиям), организует выступление спортсменов на соревнованиях.