Паралимпийский комитет России рассказал о ситуации с четырьмя спортсменами сборной

Возникли проблемы с допуском у четырёх российских паралимпийцев

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России (ПКР), по сообщению "Матч ТВ", сказал, что у службы безопасности Франции появились вопросы к четырём российским спортсменам, планирующим участвовать в Паралимпиаде в Париже.

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Как выяснилось, двое из них получили разрешение на участие во вторник.

"Насчёт четырех спортсменов, которые не имеют подтверждения на участие: пока работаем. Обещают нам, что двое сегодня получат разрешение. Будем бороться за них до конца. Каждый день мы на связи с оргкомитетом, с IPC. Все четверо прошли проверку на нейтральность, на квалификацию, но к ним есть вопросы у службы безопасности Франции. Сегодня мы связывались, нам сказали, что по двум спортсменам вопросов нет. В ближайшее время мы ждем документов на них. На всякий случай этих спортсменов мы сместили из первой группы выезда, чтобы иметь чуть больше времени для решения вопроса", — рассказал Рожков.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября в Париже. Выступления российских спортсменов можно будет посмотреть в прямом эфире на канале "Матч ТВ", а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.

Паралимпийский комитет России (ПКР) — общероссийская общественная организация, занимающаяся подготовкой выступления сборных команд инвалидов России на Паралимпийских играх, других международных соревнованиях. ПКР направляет спортсменов на соревнования (включая Паралимпийские игры), осуществляет классификацию (соответствие спортсменов требованиям), организует выступление спортсменов на соревнованиях.