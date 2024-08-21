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Нужно ли во время тренировки пить воду? Ответил эксперт

Наставник по фитнесу Воробьёв заявил, что во время тренировок нужно пить воду
1:09
Спорт

Эксперт по построению тренировочного процесса, наставник по фитнесу Никита Воробьёв считает, что во время занятий можно и даже нужно пить воду. Об этом он рассказал в беседе с NewsInfo.Ru.

Наставник по фитнесу Воробьёв заявил, что во время тренировок нужно пить воду
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Пить нужно и можно в зависимости от формата тренировочного процесса, построения занятия. Важно, какая конкретно у вас тренировка, какие климатические условия", — уточнил он.

По словам эксперта, если вы занимаетесь на улице, это нужно учитывать. В таком случае нужно пить больше воды.

"Если человек хочет пить, он пьет. Если человек не хочет пить, так или иначе, потихонечку маленькие глоточки нужно будет делать. Это в Советском Союзе запрещали во время тренировочного процесса пить. Сейчас таких запретов нет", — добавил Воробьёв.

Пить нужно и для избегания сгущения крови. Вода необходима и при долгой тренировке.

"Когда происходит обезвоживание организма, кровь будет более густая, что ведёт к нагрузке на сердечно-сосудистую систему", — заключил эксперт.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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