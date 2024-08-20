Теннисиста Синнера не отстранят от соревнований после двух положительных допинг-проб

Первую ракетку мира Синнера не дисквалифицируют после положительных допинг-проб

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Первую ракетку мира итальянца Янника Синнера не отстраняют от соревнований после двух положительных допинг-проб.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

В марте 2024 года теннисиста два раза проверили на допинг. Оба теста дали положительный результат. В организме спортсмена из Италии нашли запрещённое вещество клостебол.

Однако спортсмен избежал отстранения.

Дело в том, что орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) установил, что вещество попало в организм после того, как Синнер прошел курс массажа физиотерапевта, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024); победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); обладатель Кубка Дэвиса 2023 года в составе сборной Италии.