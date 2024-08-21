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Суперкомпьютер оценил шансы "Зенита" на чемпионство в РПЛ

Шансы "Зенита" выиграть в РПЛ — 68 процентов
1:09
Спорт

Суперкомпьютер статистической платформы Opta сделал прогноз на чемпионство в седьмой раз подряд санкт-петербургского "Зенита" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Шансы на победу составили 68 процентов.

Шансы "Зенита" выиграть в РПЛ — 68 процентов
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Напомним, что клуб уже сыграл в пяти турах. В них "Зенит" заработал 13 очков и начал лидировать в турнирной таблице РПЛ.

Изначально шансы "Зенита" на чемпионство оценивались в 49,9 процента. После следовали ЦСКА (13,1%), "Локомотив" (11,9%), "Краснодар" (9,2%), "Спартак" (8,9%), московское "Динамо" (5,1%).

В настоящее время шансы "Локомотива" на чемпионство в РПЛ поднялись до 17,4%, у "Динамо" — 6,7%, "Спартака" — в 3,5%, "Краснодара" — в 2,1%, ЦСКА — в 2,0%, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига» (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с представлением нового логотипа. В 2003 году координирующей организацией (РФПЛ) был проведён розыгрыш Кубка Премьер-лиги.

Суперкомпьютер (англ. Supercomputer, СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель) — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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