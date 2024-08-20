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Легенда "Челси" Петр Чех вернулся в хоккейный "Белфаст Джайантс"

Вратарь Петр Чех теперь защищает ворота ХК "Белфаст Джайантс"
0:36
Спорт

Экс-голкипер футбольных клубов "Челси", "Арсенала" и сборной Чехии по футболу Петр Чех снова "зажигает" в хоккее. Он вернулся в "Белфаст Джайантс".

Вратарь Петр Чех теперь защищает ворота ХК "Белфаст Джайантс"
Фото: Openverse by Ben Sutherland, CC BY 2.0

Этот клуб выступает в Британской элитной хоккейной лиге.

42-летний бывший вратарь вернулся в клуб на условиях краткосрочной аренды. Главный вратарь "Белфаста" Джексон Уистл перешел в расположение сборной Великобритании.

Напомним, Петр Чех выступает в профессиональном хоккее с ноября 2023 года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Петр Чех (чеш. Petr Čech; род. 20 мая 1982[…], Пльзень) — чешский футболист, игравший на позиции вратаря. Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей. По окончании футбольной карьеры стал играть в качестве вратаря в хоккей с шайбой.

«Белфаст Джайантс» (англ. Belfast Giants) — профессиональный хоккейный клуб из Белфаста (Северная Ирландия, Великобритания). Основан в 2000 году. С 2003 года выступает в Британской элитной хоккейной лиге.

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Основан в 1905 году. Провёл бо́льшую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из наиболее титулованных клубов страны. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги. Клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, Кубок обладателей кубков УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Суперкубок УЕФА. «Челси» — единственный клуб, который выиграл три главных клубных турнира УЕФА дважды, а также единственный клуб, владевшим двумя еврокубками одновременно.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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