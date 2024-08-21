Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора

Лучшая тренировка кора для плоского пресса после 40 лет

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Планка

Вы начнете эту тренировку с планки, которая заставит ваш кор напрячься. Начните с высокой планки, положив руки под плечи, а тело образует прямую линию. Вы можете либо оставаться в высокой планке, либо опуститься к предплечьям для планки на предплечьях. Убедитесь, что ваша спина не прогибается, когда вы удерживаете это положение от 30 до 60 секунд. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, CC BY-SA 4.0

Велосипедные скручивания

Лягте на спину и заведите руки за голову. Ноги должны быть подняты, а колени согнуты. Поднимите голову, плечи и шею от пола. Сожмите правую сторону тела вверх, сводя правый локоть и противоположное колено вместе. Одновременно вытяните правую ногу. Повторите с противоположной стороны и продолжайте чередовать, выполняя три подхода по 10-12 повторений.

Боковые скручивания стоя

Скручивание стоя начинается с того, что вы стоите прямо и ставите ноги на ширине плеч. Заведите руки за голову. Напрягите пресс, наклоняя верхнюю часть тела в правую сторону, перемещая правый локоть к правому бедру. Повторите то же движение с противоположной стороны. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

Супермен

Последнее движение в этой общей тренировке для плоского пресса после 40 — это супермен. Лягте на живот, вытянув руки вперед и выпрямив ноги. Поднимите грудь, руки и ноги от пола как можно выше. Сожмите поясницу и ягодицы, удерживая это положение. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

Уточнения

Пресс — многозначный термин, может означать: == Техника == Пресс — механизм для прессования. Винтовой пресс. Гидравлический пресс. Координатно-штамповочный пресс. Кривошипный пресс. Фрикционный пресс. Пресс-кримпер — механизм для опрессовки кабельных наконечников. Пресс-форма. Пресс-камера — разновидность фотоаппаратов. Френч-пресс — устройство для приготовления кофе. Пресс-фитинг — вид неразъёмного соединения металлических труб. Склеечный пресс — приспособление для склейки киноплёнки в процессе монтажа фильма или ремонта фильмокопий. Пресс-подборщик — вид сельскохозяйственной техники, применяемый для упаковки валков соломы или сена в тюки или рулоны. Брикетный пресс — машина, предназначенная для брикетирования (получения брикетов) угля, отходов металлургии и ферросплавов. Фильтр-пресс — аппарат периодического действия для разделения под давлением жидких неоднородных систем на жидкую и твёрдую фазы. Лабораторный пресс — устройство для получения круглых образцов материалов в виде таблеток. Образцы используются при проведении физико-химических исследований материалов. Магнитно-импульсный пресс — устройство, преобразующее энергию генератора импульсного тока в передаваемые на прессуемое изделие электромеханические усилия. == Фамилия == Пресс, Алексей Александрович (1857—1930) — российский инженер-технолог и публицист. Пресс, Александр Владимирович (род. 1958) — советский и российский фехтовальщик, тренер по фехтованию, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Пресс, Аркадий Германович (1870—1952) — финляндский и российский писатель, профессор. Пресс, Влодзимеж (род. 1939) — польский актёр театра и кино, также актёр озвучивания. Пресс, Герман Куставович (1908—1996) — депутат Верховного Совета СССР. Пресс, Иосиф Исаакович (1881—1924) — русско-американский виолончелист. Пресс, Ирина Натановна (1939—2004) — советская легкоатлетка. Пресс, Михаил Исаакович (1871—1938) — русско-американский скрипач и музыкальный педагог, брат И. И. Пресса. Пресс, Тамара Натановна (1937—2021) — советская легкоатлетка, сестра И. Н. Пресс. Пресс, Уильям — британский борец. Пресс, Уильям Генри (род. 1948) — американский учёный. Пресс, Франк (1924—2020) — американский геофизик, иностранный член АН СССР/РАН (1988). Маурина-Пресс, Вера Ивановна (1876—1969) — русско-американская пианистка и музыкальный педагог, жена М. И. Пресса. См. также: люди с фамилией Пресси. == Анатомия == Пресс — сокращенное название мышц живота. == См. также == Сэлэнгэ Пресс — футбольный клуб. Пресс-папье. Пресс Фото России — ежегодный конкурс на лучшую фотографию, проводящийся с 1995 года. СМИ / пресса (Печать) Пресс-релиз Пресс-служба Пресс-конференция Пресс-тур Пресс-кит — комплект документов. Информационные агентства и службы Ассошиэйтед Пресс Франс-Пресс Пресс-служба Святого Престола Издательства ИМКА-Пресс Келмскотт-пресс Олимпия Пресс Палма Пресс Сакура-пресс Фантом Пресс Чизик-пресс Юнайтед Пресс Телепередачи «Пресс-клуб XXI» — телепрограмма, выходившая на телеканале АТВ с 16 апреля 2010 года по 2011 год. «Пресс-клуб» — телепрограмма, выходившая на разных телеканалах с 29 сентября 1989 года по 2003 год.

Кор: Кор — один из бахнарских народов Вьетнама, говорящий на языке куа. Кор — древнееврейская мера объёма сыпучих тел и жидкостей, равная хомеру — предположительно около 350 или 390 литров. Кор — в античной мифологии божество, сын Гибрис. Кор Орландский, или Шаста — персонаж «Хроник Нарнии». Мышцы кора — комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника. (См. мышцы туловища человека). == Люди == Кор — коми-пермяцкий князь. Кор Кее — нидерландский органист и композитор. === Фамилия === Кор, Аба Максович (1923—2007) — российский советский живописец. Кор, Авшалом (род. 1950) — израильский лингвист. Кор, Доминик (род. 1994) — немецкий футболист. Кор, Леопольд (1909—1994) — австрийский экономист, юрист, политолог. Мозес Кор, Ева (1934—2019) — узница Освенцима. == Топоним == Кор (Верхняя Сона) — коммуна в регионе Франш-Конте (Франция). == Сокращения == -кор — составная часть сложных слов — музыкальных жанров и смежных областей культуры: хардкор, металкор, дэткор, грайндкор и т. п. кор. — сокращение от слов корейский или Корея. Кор. — сокращение, применяемое в качестве библиографической ссылки на библейские книги о посланиях к коринфянам: 1 Кор., 2 Кор. КОР — Калининградский оборонительный район. КОР — Канал имени Октябрьской Революции — оросительный канал в Дагестане. КОР — Клуб имени Октябрьской революции — первоначальное название футбольного клуба «Локомотив». КОР — Кубок по образовательной робототехнике — турнир в Белоруссии. КОР-1 (Бе-2) — палубный катапультный поплавковый гидросамолёт. КОР-2 (Бе-4) — палубная катапультная летающая лодка. == См. также == Корь — инфекционное заболевание. KOR (значения) Кора (значения) Корр (значения) Корт (значения) Кур (значения) == Примечания ==