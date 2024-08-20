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В акции клуба "Вильярреала" примут участие 19 собак

Испанский клуб дарит соперникам рисунки, которые сделали собаки
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Спорт

Испанский футбольный клуб решил найти необычный подход к своим противникам. Футболисты дарят соперникам рисунки, но не простые.

Испанский клуб дарит соперникам рисунки, которые сделали собаки
Фото: flickr.com by marbla123, CC BY 2.0

Эти рисунки сделали собачки из приюта.

В акции клуба "Вильярреала" примут участие 19 собак, каждый рисунок будет выполнен в цветах команды, которой он предназначен. Первым такой подарок получил "Атлетико", автором "работы" стал метис шарпея по кличке Нео.

Эту акцию проводят с целью найти четвероногим "художникам" хозяев, пишет РИА Новости.

Уточнения

«Вильярреа́л» (исп. Villarreal Club de Fútbol, S.A.D.) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия, который выступает в Ла Лиге. Клуб был образован в 1923 году, и большую часть своей истории выступал в низших дивизионах испанского футбола, дебютировав в Примере лишь в сезоне 1998/99. В течение следующих десятилетий «Вильярреал» стал занимать высокие места в испанском чемпионате, что привело к их первому выступлению в Лиге чемпионов УЕФА в 2005 году, клуб также выступал и в Кубке УЕФА в те годы. В дальнейшем команда продолжила часто становиться участником еврокубков. В 2021 году «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы УЕФА.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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