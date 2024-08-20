Миллер не решил, отдавать Соболева в "Зенит" или нет

Миллер пока не согласовал переход Соболева в "Зенит"

0:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер еще не принял решение о переходе футболиста Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Источник заявил РИА Новости, что глава "Газпрома" еще не принял решение о необходимости трансфера, но и не скомандовал закончить переговоры.

Важно, что официального предложения по трансферу Соболева в "Спартаке" все еще не получили.

Добавим, что травмы Вендела и Глушенкова не повлияют на их возможный переход.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий московского «Спартака» и сборной России. Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона.

Алексе́й Бори́сович Ми́ллер (род. 31 января 1962, Ленинград) — российский экономист и государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук. Герой Труда Российской Федерации (2022).

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.