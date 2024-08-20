Миллер не решил, отдавать Соболева в "Зенит" или нет

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер еще не принял решение о переходе футболиста Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Источник заявил РИА Новости, что глава "Газпрома" еще не принял решение о необходимости трансфера, но и не скомандовал закончить переговоры.
Важно, что официального предложения по трансферу Соболева в "Спартаке" все еще не получили.
Добавим, что травмы Вендела и Глушенкова не повлияют на их возможный переход.
Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий московского «Спартака» и сборной России. Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона.
Алексе́й Бори́сович Ми́ллер (род. 31 января 1962, Ленинград) — российский экономист и государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук. Герой Труда Российской Федерации (2022).
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.
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