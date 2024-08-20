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Полиция проводит расследование по делу об избиении тренера по боксу в Курской области

Полиция проводит расследование по делу об избиении тренера по боксу в Курской области
0:41
Спорт

Полиция начала проводить все необходимые мероприятия по факту избиения тренера по боксу из Курской области. На него напали подростки.

Полиция проводит расследование по делу об избиении тренера по боксу в Курской области
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

Группа из восьми человек избила тренера Эдуарда Солошенко за то, что он вступился за своих подопечных.

Федерация бокса России начала контролировать эту ситуацию.

"Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего. Ответственные лица Федерации бокса России связались с тренером и его представителями", — сообщает РИА Новости.

Сейчас тренеру оказывают поддержку и содействие со стороны боксерского сообщества.

Уточнения

Федерация бокса России — общероссийская общественная организация, занимающаяся развитием олимпийского и профессионального бокса в России. Создана 1 февраля 1992 года после распада Советского Союза и самороспуска Федерации бокса СССР. Является членом Международной ассоциации бокса и Европейской ассоциации бокса.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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