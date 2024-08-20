Полиция начала проводить все необходимые мероприятия по факту избиения тренера по боксу из Курской области. На него напали подростки.
Группа из восьми человек избила тренера Эдуарда Солошенко за то, что он вступился за своих подопечных.
Федерация бокса России начала контролировать эту ситуацию.
"Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего. Ответственные лица Федерации бокса России связались с тренером и его представителями", — сообщает РИА Новости.
Сейчас тренеру оказывают поддержку и содействие со стороны боксерского сообщества.
Федерация бокса России — общероссийская общественная организация, занимающаяся развитием олимпийского и профессионального бокса в России. Создана 1 февраля 1992 года после распада Советского Союза и самороспуска Федерации бокса СССР. Является членом Международной ассоциации бокса и Европейской ассоциации бокса.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.