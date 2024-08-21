Беспилотник "ЭРА-ГЛОНАСС" впервые доставил лекарства на Эльбрус

Дрон доставил медикаменты альпинистам на Эльбрусе

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Впервые в истории, беспилотник, подключенный к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", доставил лекарства группе альпинистов, восходивших на Эльбрус, сообщает РГ.

Фото: wikimedia.org by Doodybutch, CC BY-SA 4.0

Это был тестовый полет, не связанный с экстренной ситуацией. Дрон также сопровождал группу и отслеживал их продвижение к вершине.

Специальный миниатюрный трекер позволил специалистам ГЛОНАСС следить за перемещениями дрона в режиме реального времени до высоты 5642 метров. Дрон, по словам Минтранса, значительно быстрее человека доставил медикаменты и предоставил оперативную информацию об обстановке на пути следования группы.

В будущем, благодаря этой технологии, экстренные службы смогут оперативнее оказывать помощь туристам, попавшим в беду во время восхождения.

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" уже была протестирована на Сахалине, и в будущем станет доступной по всей России.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, её обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических лиц, физических лиц.

Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении естественных препятствий, созданных природой (высоты, рельефа, погодных условий), на пути к вершине. В спортивных соревнованиях по альпинизму объектом состязания являются высота вершины, техническая сложность пройденного маршрута, его характер и протяжённость.