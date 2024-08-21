Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Товарооборот Японии и России снизился на 32,47%
Юрист посоветовала отозвать согласие на электронную регистрацию сделок с недвижимостью
ABC News: шесть пассажиров суперъяхты пропали без вести у берегов Италии
В фильме "Терминатор 2: Судный день" заметили киноляп с курткой киборга
Отдых с четвероногим другом: плюсы и минусы поездки с собакой на море
США и страны ЕС хотят положить конец урановой зависимости от России и Казахстана
Exists анонсировал генеративную ИИ-платформу для разработки 3D-игр
Сбитый лось обошёлся страховой компании в 80 тысяч рублей
"Союзмультфильм" выпустит книгу с интервью легенд анимационного кино

Беспилотник "ЭРА-ГЛОНАСС" впервые доставил лекарства на Эльбрус

Дрон доставил медикаменты альпинистам на Эльбрусе
0:59
Спорт

Впервые в истории, беспилотник, подключенный к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", доставил лекарства группе альпинистов, восходивших на Эльбрус, сообщает РГ.

Дрон доставил медикаменты альпинистам на Эльбрусе
Фото: wikimedia.org by Doodybutch, CC BY-SA 4.0

Это был тестовый полет, не связанный с экстренной ситуацией. Дрон также сопровождал группу и отслеживал их продвижение к вершине.

Специальный миниатюрный трекер позволил специалистам ГЛОНАСС следить за перемещениями дрона в режиме реального времени до высоты 5642 метров. Дрон, по словам Минтранса, значительно быстрее человека доставил медикаменты и предоставил оперативную информацию об обстановке на пути следования группы.

В будущем, благодаря этой технологии, экстренные службы смогут оперативнее оказывать помощь туристам, попавшим в беду во время восхождения.

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" уже была протестирована на Сахалине, и в будущем станет доступной по всей России.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, её обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических лиц, физических лиц.

Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении естественных препятствий, созданных природой (высоты, рельефа, погодных условий), на пути к вершине. В спортивных соревнованиях по альпинизму объектом состязания являются высота вершины, техническая сложность пройденного маршрута, его характер и протяжённость.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Последние материалы
США и страны ЕС хотят положить конец урановой зависимости от России и Казахстана
Exists анонсировал генеративную ИИ-платформу для разработки 3D-игр
Сбитый лось обошёлся страховой компании в 80 тысяч рублей
"Союзмультфильм" выпустит книгу с интервью легенд анимационного кино
Конец "бархатного сезона": какой месяц в Сочи уже слишком поздний для пляжного отдыха
Лучшая тренировка кора для плоского пресса после 40 лет
Цена золота продолжает расти
Университет Шеффилда: найден новый способ лечения облысения
Гречка с овощами: прекрасный гарнир или самостоятельное блюдо на любое время года
Подготовка гортензий к зиме: 7 простых советов для обильного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.