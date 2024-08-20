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Трансгендер Петрилло "может иметь преимущества" на Паралимпиаде в Париже

Немецкая паралимпийка Катрин Мюллер-Роттгардт беспокоится, что у трансгендера Петрилло будут преимущества на Паралимпиаде
0:53
Спорт

42-летняя немецкая паралимпийка с нарушением зрения Катрин Мюллер-Роттгардт беспокоится, что 50-летняя Петрилло "может иметь преимущество" на Паралимпиаде-2024 в Париже, потому что та "долгое время жила и тренировалась как мужчина". Об этом сообщает Dailymail.

Немецкая паралимпийка Катрин Мюллер-Роттгардт беспокоится, что у трансгендера Петрилло будут преимущества на Паралимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Известно также, что ВОЗ запретила спортсменкам-трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин в марте 2023 года.

Тема трансгендерных спортсменок, соревнующихся в других женских видах спорта, была широко обсуждаемой в 2024 году. Например, звезда дартса Дета Хедман, трехкратная финалистка чемпионатов мира, снялась с нескольких соревнований после отказа соревноваться с трансгендерными соперницами.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. Всемирная организация здравоохранения была основана в 1948 году с главной конторой (офисом) в Женеве (Швейцария).

Трансге́ндерность — несовпадение гендерной идентичности или, в ряде случаев, гендерного выражения человека с полом, определённым при рождении.

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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