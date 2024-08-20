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Семён Ануфриев — триумф российского мас-рестлера на европейском турнире

Россиянин Семён Ануфриев стал золотым призёром на европейском турнире по мас-рестлингу
1:06
Спорт

Семён Ануфриев, мас-рестлер из Якутии, одержал победу в международном турнире по мас-рестлингу в г. Бардейове (Словакия), сообщает "Спорт Якутии".

Россиянин Семён Ануфриев стал золотым призёром на европейском турнире по мас-рестлингу
Фото: mas-wrestling.com is licensed under free more info

В соревнованиях памяти Марцела Матея приняли участие спортсмены из Бразилии, Венгрии, Грузии, Кыргызстана, Польши, России и Словакии. 

Российский спортсмен Семён Ануфриев прошёл долгий путь к европейскому пьедесталу. Он выступал в новой для себя категории до 80 кг, но уверенно провёл все поединки и добился успеха.

С золотой медалью на груди и кубком победителя в руках он не скрывал своей радости. Семён поблагодарил организаторов за тёплый приём и своих спонсоров за возможность участвовать в таком престижном турнире — среди них СДЮШОР родного улуса, друзья семьи и генеральный директор АК "Железные дороги Якутии" Василий Шимохин.

В честь победителей на турнире прозвучали государственные гимны России, Кыргызстана и Словакии.

Уточнения

Мас-ре́стлинг (якут. мас тардыhыы, перетягивание палки) — национальный вид спорта Якутии, образованный от традиционной игры в перетягивание палки. «Мас» в переводе с якутского означает «дерево, палка», «рестлинг» — с английского — «борьба». Перетягивание палки было распространённым хобби среди моряков, поэтому разновидности мас-рестлинга можно встретить на Аляске и Северной Европе.

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 443 120 человек (декабрь 2017), территория — 48 845 км². Занимает 112-е место в мире по численности населения и 127-е по территории. Столица — Братислава. Государственный язык — словацкий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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