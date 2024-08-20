Эти лёгкие упражнения подойдут каждой девушке: создайте красивое тело без жёстких диет

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Как сделать тело подтянутым и стройным с помощью тренировок
1:46
Спорт

Создание красивого тела требует не только упорного труда, но и понимания правильного подхода к тренировкам. Вот несколько ключевых аспектов, которые помогут достичь желаемого результата.

Как сделать тело подтянутым и стройным с помощью тренировок
Фото: unsplash.com by Scott Webb, PDM

1. Кардио

Кардионагрузки, такие как бег, велоспорт или плавание, помогают улучшить общую физическую форму и сжигать калории. Они способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и улучшению обмена веществ. 

2. Силовые тренировки

Для формирования красивых мышц и улучшения их тонуса важно включать в тренировочный план упражнения с весами. Это могут быть базовые движения, такие как приседания, становая тяга и жим лёжа, а также упражнения на изолированные группы мышц, например, подъёмы гантелей на бицепс и трицепс. 

3. Гибкость и растяжка

Не забывайте о важности растяжки. Гибкость не только улучшает амплитуду движений, но и помогает предотвратить травмы. Йога и пилатес — отличные варианты для увеличения гибкости и расслабления мышц после интенсивных тренировок.

4. Отдых и восстановление

Отдых не менее важен, чем сами тренировки. Он позволяет мышцам восстанавливаться и расти. Переутомление может привести к снижению результатов и даже к травмам. \

5. Питание 

Правильное питание и достаточное количество воды играют ключевую роль в достижении результатов. Белки, углеводы и жиры должны быть сбалансированы в рационе, а также важно потреблять достаточно воды для поддержания обмена веществ и восстановления после тренировок.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. С хорошим общим состоянием здоровья и со сниженным риском хронических заболеваний ассоциируется диета, богатая фруктами, овощами, цельным зерном, бобовыми, орехами и рыбой, с низким уровнем потребления насыщенных жиров, трансжиров и сахара и ограниченным потреблением соли.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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