Без спортзала и тренеров: простые отжимания помогут накачать верх тела

Если у вас нет возможности посещать спортзал, не стоит отчаиваться. Накачать верхнюю часть тела можно и в домашних условиях, а отжимания станут одним из ключевых упражнений в этом процессе.
Они не требуют специального оборудования, зато эффективно прорабатывают грудные мышцы, трицепсы, плечи и даже мышцы кора.
1. Отжимания можно выполнять в любое время и в любом месте. Вам понадобится лишь немного свободного пространства.
2. Существует множество вариаций отжиманий, каждая из которых направлена на развитие разных групп мышц. Например, узкий хват акцентирует нагрузку на трицепсы, а широкие отжимания больше задействуют грудные мышцы.
3. Регулярное выполнение отжиманий помогает не только нарастить мышечную массу, но и улучшить выносливость.
Примите упор лежа, руки чуть шире плеч, тело должно быть прямым, как доска. На вдохе медленно опуститесь, сгибая локти до угла 90 градусов. На выдохе выжмите себя вверх, возвращаясь в исходное положение.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. При выполнении упражнения задействован трицепс, большая грудная, дельтовидная, локтевая мышцы и плечевой пояс в целом.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
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