Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Санкт-Петербурге

Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова будет захоронен в сентябре

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Прах российских фигуристов Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой в сентябре этого года захоронят на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Фото: 500px.com by Daniel J, CC BY-SA 3.0

Отметим, что это была просьба фигуриста, которую он написал в завещании.

При жизни эти спортсмены сначала стали героями в СССР. Затем в одночасье превратились в изгоев. Славу, медали и регалии они променяли на жизнь в Швейцарии и роль предателей. Даже после развала СССР они не вернулись сразу в Россию, сообщает "КП Спорт".

Протопопов и Белоусова захотели вернуться в родную страну только после смерти.