Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Санкт-Петербурге

Прах российских фигуристов Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой в сентябре этого года захоронят на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
Отметим, что это была просьба фигуриста, которую он написал в завещании.
При жизни эти спортсмены сначала стали героями в СССР. Затем в одночасье превратились в изгоев. Славу, медали и регалии они променяли на жизнь в Швейцарии и роль предателей. Даже после развала СССР они не вернулись сразу в Россию, сообщает "КП Спорт".
Протопопов и Белоусова захотели вернуться в родную страну только после смерти.
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