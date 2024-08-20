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Вратарь Сафонов есть в расширенном составе сборной РФ на матч с Вьетнамом

Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Таиландом и Вьетнамом
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Спорт

На товарищеский матч с Вьетнамом Россия заявила в расширенном составе голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.

Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Таиландом и Вьетнамом
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Напомним, предыдущий клуб футболиста — "Краснодар".

В списке расширенного состава сборной России 38 футболистов, среди них форвард Герман Онугха из датского "Вайле", полузащитник Далер Кузяев из "Гавра", а также игрок "Зенита" Максим Глушенков, который ранее сломал руку.

Хавбек "Монако" Александр Головин и полузащитник испанского "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не выйдут на сбор из-за того, что у них травмирования, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Уточнения

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны, который является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА — с 1954 года. Сборная России признаётся ФИФА в качестве правопреемницы сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ. Однако по ряду причин достижения и статистику выступлений сборной России с 1992 года принято рассматривать отдельно от сборной СССР.

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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