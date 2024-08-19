Тьерри Анри уходит с поста тренера молодежной сборной Франции по футболу

Тьерри Анри сообщил, что уходит с поста главного тренера молодежной сборной Франции по футболу.
Он стал чемпион мира в составе национальной команды в 1998 году. Возможно, тренер решил уйти с должности из-за того, что проиграл со своей командой в финале Летней Олимпиады-2024, которая прошла в Париже с 26 июля по 11 августа.
Президент FFF Филипп Диалло сообщил, что Анри сделал все, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу, завоевав первую за 40 лет олимпийскую медаль, пишет РБК Спорт.
Тьерри́ Дание́ль Анри́ — французский футболист и футбольный тренер.
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