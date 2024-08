Фигуристка Валиева убрала из аккаунта в соцсети звание чемпионки Европы

Российская спортсменка Камила Валиева в своем аккаунте в социальной сети удалила информацию о том, что она является чемпионкой Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Почему так сделала девушка? Камила выиграла чемпионат Европы 2022 года, однако по решению CAS все ее результаты с 25 декабря 2021 года аннулированы.

Ранее российскую фигуристку дисквалифицировали на четыре года из-за того, что обвинили в употреблении допинга.

Сейчас в шапке профиля 18‑летней фигуристки нет строчки о том, что она чемпионка Европы, но есть данные, что Валиева установила мировой рекорд.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021. Мастер спорта России (2021). Заслуженный мастер спорта России (2022). Кавалер ордена Дружбы (2022). Валиева — первая одиночница в истории фигурного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 за общую сумму баллов на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. На юниорских соревнованиях она превзошла рекорды баллов в произвольной программе и по общей сумме — 1 раз. На соревнованиях среди взрослых она превзошла рекорды баллов в короткой программе — 2 раза, в произвольной программе и по общей сумме — 3 раза. Обладательница текущих мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов. Вторая фигуристка в истории (после Александры Трусовой), исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Вторая женщина в истории (после Софьи Акатьевой) и первая среди взрослых, приземлившая в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка . 11 февраля 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от декабря 2021 года оказалась положительной (обнаружен триметазидин). В связи с этим церемония награждения победителей в командном турнире была отложена, рассматривался вопрос перераспределения медалей и допуска фигуристки до личного турнира. 14 февраля 2022 года спортивный суд CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU, вследствие чего Валиева получила разрешение выступать на Олимпиаде-2022. 29 января 2024 года CAS утвердил дисквалификацию фигуристки на 4 года (с 25 декабря 2021 по 25 декабря 2025 года) за применение допинга, все соревновательные результаты были аннулированы со всеми вытекающими последствиями (включая любые титулы, награды, медали, призы и призовые деньги). == Семья == Родилась 26 апреля 2006 года в Казани. По национальности татарка. Прадеды — Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович (род. 1911—?) и Идрисов Рахматулл Идрисович (род. 1921—?) — участники ВОВ. Дед по матери — Анвар Зинатуллин, родом из села Тявгельдино Апастовского района, позже переехал в Казань, где работал на заводе № 22 и умер в возрасте 47 лет. Бабушка по матери — Галия, родом из села Арташ Сабинского района, работала в Казани водителем трамвая. Мать — Алсу Валиева, родилась в Казани. У своей матери Камила единственный ребёнок. Отец, Валерий Рамазанов (неофициальное также носит татарское имя Равиль) — полковник, по состоянию на 2024 год — председатель Союза морских пехотинцев Крыма. == Спортивная карьера == === Начало === Начала заниматься фигурным катанием в Казани в 3,5 года. Её первым тренером была Ксения Иванова. Семья Валиевых перебралась в Москву в 2012 году, и Камила продолжила заниматься фигурным катанием в СШОР «Москвич». С 2012 по 2018 год фигуристка поменяла трёх тренеров: до 2014 года училась у Марины Кудрявцевой, в 2014—2015 — у Игоря Лютикова, а в 2015—2018 годах — у Натальи Дубинской и Станислава Ковалёва. Из-за травмы сезон 2017/18 получился для Валиевой неудачным. Летом 2018 года она попала в «Самбо-70» в группу к Этери Тутберидзе. === Сезон 2019—2020, среди юниоров === Сезон 2019—2020 годов Камила начала на дебютном для неё соревновании международного уровня — этапе юниорского Гран-при во Франции, на котором из-за падения шла третьей после короткой программы, однако благодаря чисто исполненному четверному тулупу в произвольной программе выиграла турнир с общей суммой баллов 200,71. Камила стала четвёртой юниоркой в истории, набравшей более 200 баллов по новой системе оценок. Следующим соревнованием для неё стал этап юниорского Гран-при в России, на котором она выиграла и короткую, и произвольную программу. В произвольной фигуристка приняла попытку исполнить два четверных тулупа, получился один. Спортсменка набрала 221,95 балла по сумме за два проката. Благодаря успешным выступлениям на этапах юниорского Гран-при Камилу отобрали в финал юниорского Гран-при. Перед финалом юниорского Гран-при в Турине фигуристка получила травму, поэтому в Италии ей пришлось выступать без элементов ультра-си. Однако благодаря чистому катанию спортсменка заняла первое место с результатом в 207,47 балла. В феврале Камила стала участницей Первенства России среди юниоров. За короткую программу фигуристка получила 78,50, за произвольную — 159,67 балла. В произвольной Камила попробовала исполнить два четверных тулупа. Каскад четверной тулуп — двойной тулуп получился чисто, четверной тулуп был исполнен с помаркой. Спортсменка завоевала золотую медаль с результатом 238,17 балла. Победа на национальном первенстве помогла Камиле попасть на Чемпионат Мира среди юниоров 2020. В марте выступила на чемпионате мира среди юниоров. Короткую программу она исполнила чисто и заняла промежуточное первое место с 74,92 баллами. В произвольной программе она исполнила два четвертных тулупа, первый тулуп был исполнен с ошибкой «степ-аут», а второй исполнен чисто в каскаде с двойным тулупом, в итоге получив 152,38 баллов за произвольную программу и с общей суммой баллов 227,30 выиграла чемпионат. === Сезон 2020—2021, национальный взрослый дебют === В этом сезоне Камила получила возможность участвовать в соревнованиях среди взрослых, но только национального уровня. До взрослых международных соревнований Камила не была допущена по возрасту. Сезон 2020—2021 годов Камила начала на II этапе Кубка России, где она заняла второе место с общей суммой баллов в 233,70. В декабре приняла участие в V этапе Кубка России, на котором впервые для себя приняла попытку исполнить тройной аксель (прыжок получился с помаркой) в короткой программе. В произвольной программе фигуристка чисто исполнила два четверных тулупа (один в каскаде с двойным тулупом), однако допустила падение на тройном лутце. Камила заняла первое место с результатом в 254,86 балла. В декабре выступила на чемпионате России. В короткой программе фигуристка упала с тройного акселя (судьи отметили недокрут), в произвольной же приземлила все прыжки, включая два четверных тулупа (один в каскаде с двойным тулупом). Результат за короткую программу составил 79,99 балла, за произвольную — 174,02. По итогу Камила Валиева заняла 2 место с результатом в 254,01 балла. В феврале участвовала в коммерческом турнире «Кубок Первого канала». В прыжковом турнире спортсменка чисто исполнила четверной тулуп, каскады тройной лутц—тройной тулуп, четверной тулуп—тройной тулуп—тройной тулуп—ойлер—тройной сальхов, тем самым помогла команде девушек одержать победу. Затем, Камила стала частью команды Алины Загитовой «Красная машина», исполнив безошибочно обе программы, заняла первое место в команде по набранным баллам. Из элементов ультра-си в короткой программе был исполнен тройной аксель, в произвольной — каскад четверной тулуп—двойной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель. В итоге команда заняла первое место. В марте выступила в Финале кубка России. В произвольной программе впервые для себя предприняла попытку исполнить четверной сальхов, но упала. Также в каскаде с четверным прыжком вместо традиционного двойного тулупа, через ойлер был исполнен тройной сальхов (каскад получился с помаркой). По итогам соревнований заняла первое место. === Сезон 2021—2022, среди взрослых === В сентябре 2021 года Камила выступила на контрольных прокатах в Челябинске, где чисто откатала новую короткую программу под музыку Кирилла Рихтера «In Memoriam», но допустила ошибки при исполнении оставшейся с прошлого сезона произвольной программы под музыку из балета «Болеро» Мориса Равеля. В начале октября дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Короткую программу фигуристка начала с тройного акселя, который не докрутила и допустила падение, позже прыгнула тройной флип и исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, заняла промежуточное третье место, улучшив личный рекорд на одну сотую балла. В произвольной программе Валиева также упала с тройного акселя, исполнив его с недокрутом, но прыгнула три четверных прыжка: четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Все непрыжковые элементы судьи оценили на четвёртый уровень сложности. Камила Валиева стала победителем турнира с двумя мировыми рекордами: в произвольной программе улучшила рекорд, принадлежавший Александре Трусовой, набрав 174,31 балла, а по итогам двух программ превзошла рекорд Алёны Косторной, получив 249,24 балла. В конце октября, несмотря на трудности с оформлением документов, Камила прилетела в Канаду для участия во втором этапе серии Гран-при прошедшем в Ванкувере. После короткой программы лидировала с результатом 84,19 балла, чисто исполнив тройной аксель и остальные прыжки, входящие в программу. В произвольной программе допустила «степ-аут» на тройном акселе, но чисто исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп—тройной тулуп, каскад четверной тулуп—ойлер—тройной сальхов и получив 180,89 баллов за произвольную программу и 265,08 баллов за сумму заняла итоговое первое место, фигуристка обновила мировые рекорды за произвольную программу и по сумме баллов за две программы, установленные ею за три недели до этого. Через месяц Камила приняла участие в шестом этапе серии Гран-при Rostelecom Cup, проводившемся в Сочи. Короткую программу выиграла с мировым рекордом 87,42 балла, улучшив почти на два балла рекорд, установленный Алёной Косторной в 2019 году в финале серии Гран-при. В произвольной программе фигуристка безукоризненно исполнила три четверных прыжка: сольный сальхов, тулуп в каскаде с тройным тулупом и ещё один тулуп в каскаде с двойным сальховом через ойлер. Кроме того Камила прыгнула четыре тройных прыжка, исполнила сложные вращения и дорожку шагов на четвёртый уровень. Стала первой в произвольной программе и по сумме за две программы, набрав 185,92 и 272,71 балла соответственно. Обе оценки стали новыми мировыми рекордами, а Камила Валиева — обладательницей сразу трёх мировых рекордов. По итогам шести этапов серии Гран-при Камила Валиева одержала победу на двух своих этапах и стала одной из пяти российских одиночниц, отобравшихся в финал серии, который должен был состояться с 9 по 12 декабря в японской Осаке. В начале декабря стало известно, что финал Гран-при не состоится по причине закрытия японским правительством границ страны для иностранцев из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции. В декабре Камила выступила на чемпионате России. В короткой программе она исполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц—тройной тулуп и получив за прокат 90,38 балла она заняла промежуточное первое место. В произвольной программе она исполнила четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп—тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп—ойлер—тройной сальхов, тройной флип—тройной тулуп, тройной лутц и получила 193,10 балла. По сумме баллов она набрала 283,48 и выиграла турнир, обойдя Александру Трусову, занявшую второе место, на 34,83 балла. В январе 2022 года выступила на чемпионате Европы, проводившемся в Таллине. Короткую программу выиграла с мировым рекордом 90,45 балла, улучшив на 3 балла свой собственный результат. В произвольной программе исполнила четверной сальхов, упала на тройном акселе, но чисто исполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп — ойлер —тройной сальхов, каскад тройной флип — тройной тулуп — тройной лутц и получила 168,61 балла. По сумме баллов за обе программы получила 259,06 и выиграла чемпионат. На Олимпийских играх 2022 в Пекине команда с участием Валиевой получила наивысшую сумму по очкам в командных соревнованиях (что подразумевает победу в соревновании, но см. ниже про ситуацию с допинг-пробами). Выиграла обе программы, внеся максимальный возможный вклад в победу российской команды (20 очков за два первых места). Валиева стала четвёртой фигуристкой в мире и первой среди европеек, выполнившей тройной аксель на Олимпийских играх. Ранее этот элемент на Олимпиадах исполняли Мидори Ито (Альбервиль-1992), Мао Асада (Ванкувер-2010, Сочи-2014) и Мираи Нагасу (Пхенчхан-2018). Там же, во время командных соревнований, Валиевой был установлен олимпийский рекорд, набрав за короткую программу 90,18 баллов; предыдущей рекордсменкой была Алина Загитова. Также Валиевой принадлежит достижение — она стала первой фигуристкой, прыгнувшей на олимпийских играх четверной прыжок. Результат Валиевой в произвольной программе в 178,92 балла также является олимпийским рекордом. Во время индивидуальных прокатов по итогам короткой программы с результатом 82 балла заняла промежуточное первое место. В произвольной программе Валиева допустила ряд ошибок, и в какой-то момент «вообще перестала бороться». В произвольной программе стала пятой, заняв итоговое четвёртое место. Это стало первым поражением Камилы на международных турнирах — до этого 9 раз к ряду она брала только золото. Ряд общественных деятелей связывают это с тем, что Валиеву «уничтожили» во время допинг-скандала. === Сезон 2022—2023 === 22—23 октября Камила участвовала в первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы» (ранее — Кубок России). В короткой программе Валиева, по замечанию «Коммерсанта», с довольно лёгким по её меркам контентом, то есть без тройного акселя, получила больше баллов, чем на Олимпиаде. В произвольном прокате она упала с единственного заявленного четверного прыжка — тулупа. Тем не менее, Валиева заняла первое место, преимущественно благодаря второй оценке — за презентацию и артистизм. Она опередила Софью Акатьеву, исполнившую три элемента ультра-си. Спортивная журналистка Елена Вайцеховская оставила негативный комментарий соревнованию, отметив, что «мы имеем аттракцион немыслимой судейской щедрости по отношению к записным лидерам, который очень сильно напоминает банальный распил призовых денег». Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, напротив, отметила, что «Валиева каталась очень хорошо. Была бесспорным лидером...находится в хорошей физической форме». В ноябре выступила на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани. В короткой программе она исполнила исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп, получив за прокат 83,30 балла она заняла промежуточное первое место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа, исполнила секвенцию тройной флип — двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — ойлер — тройной сальхов, сольный тройной лутц и получила за прокат 158,42 балла. По сумме баллов она набрала 241,72 балла и выиграла турнир. В декабре Камила выступила на чемпионате России. В короткой программе она сделала бабочку вместо тройного акселя, исполнила тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп и получила за прокат 76,61 балла и заняла промежуточное четвертое место. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа, один тулуп был в каскаде с двойным акселем, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц — тройной тулуп, двойной флип — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц и получила 170,71 балла и заняла первое место. По сумме баллов за обе программы получила 247,32 и заняла второе место, уступив Софье Акатьевой. На февраль 2023 года рост Валиевой составляет 1,63 м. В марте выступила в финале Гран-при России, проходившем в Санкт-Петербурге. В короткой программе допустила ошибку при приземлении с тройного акселя и упала, исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп и получив за прокат 78,97 балла она заняла промежуточное третье место. В произвольной программе исполнила два четверных тулупа (сольный и в каскаде) и упала с тройного лутца и получила 162,79 баллов и заняла третье место. По сумме баллов она набрала 241,76 и заняла второе место. === Сезон 2023—2024 === 11—12 ноября 2023 года выступила в четвертом этапе Гран-при России «Идель» в Казани. Чисто исполнила короткую программу и расположилась на промежуточном 1-м месте с 81,09 балла. В произвольной программе упала на четверном тулупе и ошиблась с каскадом и секвенцией, остальные элементы исполнила без ошибок и заняла 4-е место с 132,50 балла. За обе программы набрала 213,59 бала и заняла 4-е место. 25—26 ноября 2023 года выступила в шестом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы», чисто исполнила обе программы и выиграла турнир с суммой баллов 226,22 балла. В конце декабря выступила на чемпионате России в Челябинске. Короткую программу исполнила без ошибок и расположилась на промежуточном 1-м месте с 81,85 балла. В произвольной программе, упала с четверного тулупа, остальные элементы исполнила без ошибок и получила 156,14 балла. По сумме двух программ набрала 237,99 балла и заняла третье место. В марте 2024 года была исключена из сборной России. == Дисквалификация == 11 февраля 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине International Testing Agency (ITA) сообщило, что в пробе на допинг спортсменки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре, был обнаружен запрещённый в спорте препарат — триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), бравшее пробу, сразу же отстранило спортсменку. Однако на следующий день российской стороной было принято решение допустить её к соревнованиям до завершения расследования и вынесения приговора. МОК, WADA и ISU подали по этому поводу апелляции в спортивный суд CAS с требованием отменить допуск. 14 февраля 2022 года CAS отклонил эти апелляции и тем самым оставил в силе решение российских спортивных чиновников: Камиле Валиевой было позволено выступить на Олимпиаде 2022. CAS в своём решении указал на нарушение Кодекса WADA со стороны лаборатории WADA по 20-дневному сроку предоставления результатов допингового теста. В связи с этим Валиева была лишена возможности подготовки данных в свою защиту. Также Суд учел отсутствие положительной пробы на тест во время самой Олимпиады и то, что Валиева является несовершеннолетней и поэтому относится к «защищённым персонам», поэтому в прессе не должна была отразиться информация о якобы сомнительной допинг-пробе. При этом суд не рассматривал вопрос наличия допинга по существу, дисциплинарная процедура после положительного антидопингового теста, взятого в декабре 2021 года, была продолжена после окончания Олимпиады. После Игр делом Камилы Валиевой занималось РУСАДА. 14 сентября 2022 года появилась информация о завершении расследования. По словам генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой решение по делу фигуристки должен объявить Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК). Не дожидаясь объявления результатов расследования РУСАДА, WADA подало снова иск в CAS, на этот раз с требованием дисквалифицировать Валиеву на 4 года и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России. 13 января 2023 года РУСАДА вынесло оправдательное решение. Вместе с ним был отменён результат Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге, после чего золотая медаль перешла к Александре Трусовой. Решение ДАК опротестовано не только международными организациями, но и самим РУСАДА. Окончательное же решение должен был принять суд CAS, в котором находилась апелляция WADA. 29 января 2024 года CAS утвердил дисквалификацию фигуристки на 4 года за применение допинга. Дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Также WADA призвало наказать окружение Валиевой. == Техника == === Хронология исполнения сложных прыжков === Тройной аксель — 18 октября 2020 года в интернете появилось видео, где Валиева на тренировке исполнила тройной аксель с усложнением — двумя руками наверх. 5 декабря 2020 года Валиева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на национальном турнире — этапе Кубка России в Москве. 30 октября 2021 года Камила чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на международном турнире — этапе Гран-при Skate Canada. Камила — единственная среди фигуристов за всю историю, кто исполняет тройной аксель с руками наверх. Четверной тулуп — 23 августа 2019 года на юниорском этапе Гран-при во Франции Валиева исполнила четверной тулуп с положительным «GOE», что сделало её второй исполнительницей этого прыжка в мировой истории фигурного катания (после Александры Трусовой) на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. 7 марта 2020 года на чемпионате мира среди юниоров Валиева чисто исполнила каскад четверной тулуп—двойной тулуп. 10 октября 2021 года на международном турнире Finlandia Trophy Камила чисто исполнила каскад четверной тулуп—тройной тулуп и каскад четверной тулуп—ойлер—тройной сальхов. Четверной сальхов — 12 февраля 2021 года в интернете появилось видео, где Валиева на тренировке исполнила четверной сальхов с усложнением — двумя руками наверх. 10 октября 2021 года на международном турнире Finlandia Trophy Валиева чисто исполнила четверной сальхов. == Программы == == Спортивные достижения == === Подробные результаты === Примечание. Цветом выделены медали. На чемпионатах ИСУ награждают малыми медалями за короткую и произвольную программу. Текущие мировые рекорды по системе ИСУ выделены жирным курсивом, предыдущие — жирным. === Мировые рекорды среди взрослых === === Мировые рекорды среди юниоров === == Награды и звания == Орден Дружбы (25 февраля 2022 года) — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика). Мастер спорта России (2021). Заслуженный мастер спорта России (2022). Орден «Дуслык» (2022) — за достижение высоких спортивных результатов на XXIV Олимпийских играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика). Памятный знак «Габдулла Тукай — 135 лет со дня рождения» (2022). == Публичная деятельность == === 2021 === В феврале 2021 года участвовала в коммерческом турнире «Кубок Первого канала» в составе команды Алины Загитовой «Красная машина». 18 февраля участвовала в фотосессии для онлайн-журнала о балете «La Personne». В апреле выступала на шоу Этери Тутберидзе в туре «Чемпионы на льду» с двумя программами «Девочка на шаре» и «Exogenesis». В мае в своём инстаграм-аккаунте Камила Валиева объявила о том, что стала амбассадором бренда «Ozon». С тех пор фигуристка регулярно снимается в рекламных роликах бренда. 26 июля Камила стала амбассадором бренда «PUMA». 9 ноября снялась для рекламы бренда «Glade». Также в ноябре Камила стала лицом рекламной кампании платёжной системы «Мир» на катке в новом зимнем сезоне. === 2022 === 25—27 марта 2022 года приняла участие в коммерческом турнире «Кубок Первого канала» в составе команды Марка Кондратюка «Время первых». 1 апреля выступила в ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание» с номером «Шторм». 3 апреля выступила в ледовом шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». В апреле выступала на шоу Этери Тутберидзе в туре «Чемпионы на льду». 15—16 апреля выступала в ледовом шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. В 2022 году снялась в клипе Вани Дмитриенко — на песню «Сила притяжения». С 30 декабря 2022 по 7 января 2023 года приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». === 2023 === В 2023 году снялась в клипе Натальи Подольской — на песню «Не отвернусь». 18 марта 2023 года выступила в турнире шоу-программ «Русский вызов» с новым показательным номером «Шаманка», где получила приз зрительских симпатий. С 2 апреля по 1 мая 2023 года приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в городах Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Омске, Казани, Уфе и Алма-Ате. С 6 по 7 мая 2023 года выступила в ледовом шоу в Монголии. Снялась в сериале «Котострофа» в эпизодической роли. В декабре стала амбассадором бренда одежды «Gloria Jeans» и появилась в рекламном ролике. Снялась в документальном фильме телеканала RT «Спасибо, родная!». === 2024 === В январе 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга. После этого тренер Тутберидзе убрала Валиеву из собственного ледового шоу, заменив её на Александру Трусову. В феврале Валиева стала послом «Игр Будущего». На церемонии открытия мероприятия она сидела рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом Путин выразил поддержку Валиевой. Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина: «Да, Владимир Владимирович таким жестом поддержал Камилу Валиеву! Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы своих же не сдаём». Президент МОК Томас Бах посетовал, что фигуристку использовали в политических целях, тем самым продемонстрировав неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам. == Примечания == == Ссылки == Алексеева В. Покорила Францию: как ученица Тутберидзе выиграла этап Гран-при (рус.). Газета.ru (24 августа 2019). Дата обращения: 12 августа 2020. Жуков В. Почему Камила Валиева — самое удивительное явление мирового фигурного катания (рус.). ТАСС (20 марта 2020). Дата обращения: 12 августа 2020. Самохвалов А. Калейдоскоп Валиевой: Тутберидзе не играет в оловянных солдатиков (рус.). Спорт РИА Новости (11 марта 2020). Дата обращения: 12 августа 2020.

Допинговый скандал во Всероссийской федерации лёгкой атлетики — международный скандал, начавшийся в 2015 году и связанный с обвинениями российских легкоатлетов в массовом системном применении допинга. После нескольких предварительных этапов на протяжении 2014—2015 годов основная часть скандала разразилась 9 ноября 2015 года после публикации отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию деятельности российского антидопингового агентства (РУСАДА). В отчёте содержались обвинения в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами. На основании проведённого расследования WADA рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), лишить лицензии Московскую антидопинговую лабораторию, а также отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой Международной ассоциации лёгкой атлетики. Комиссия также отметила коррупцию внутри IAAF, руководитель которой Лами Диак ушёл в отставку. Свидетельства этого были переданы Интерполу для расследования (в ноябре 2015 года Диак был арестован французской полицией). 17 июня 2016 года совет IAAF, основываясь на рекомендациях WADA, оставил в силе своё решение о дисквалификации ВФЛА. В ноябре 2019 года глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков призвал ВФЛА полностью обновить свое руководство. Он заявил, что деятельность легкоатлетической организации наносит репутационный урон отечественному спорту. В декабре 2019 года глава РУСАДА Юрий Ганус предложил в полном составе отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике с последующим замещением должностей на всех уровнях. Министерство спорта России 31 января 2020 года приостановило государственную аккредитацию ВФЛА, так как «нынешнее руководство ВФЛА не приняло достаточно мер по борьбе с допингом, не выстроило отношений с международной федерацией». == Предыстория == В 2014—2015 годах произошёл допинговый скандал, связанный с Центром олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске, по итогам которой был дисквалифицирован руководитель Центра Виктор Колесников и ушёл в отставку главный тренер ходоков Виктор Чёгин, получил дисквалификации от РУСАДА ряд спортсменов (Сергей Кирдяпкин, Ольга Каниськина, Сергей Бакулин, Валерий Борчин и Владимир Канайкин). 30 января 2015 года РУСАДА дисквалифицировала за допинг победительницу Олимпиады-2012 Юлию Зарипову и многоборку Татьяну Чернову. По итогам этих скандалов 17 февраля 2015 года ушёл в отставку возглавлявший ВФЛА с 1991 года президент Валентин Балахничёв. 3 декабря 2014 года в эфире немецкого телеканала Das Erste (ARD) вышло документальное расследование под названием «Топ-секреты допинга: как Россия производит своих победителей» («Geheimsache Doping — Wie Russland seine Sieger macht»). Главными информаторами стали бывший главный специалист РУСАДА Виталий Степанов и его жена Юлия Степанова (Русанова), дисквалифицированная в 2013 году за применение допинга. Юлия Степанова рассказала о подмене допинговых проб в российской лёгкой атлетике. В той же передаче российская бегунья Лилия Шобухова рассказала о том, как она давала взятку функционерам ВФЛА для участия в Олимпийских играх несмотря на нарушения в антидопинговом паспорте крови. В июне 2015 WADA опубликовала статистику по случаям допинговых нарушений по странам мира. По данным за 2013 год (на следующий год после Олимпиады в Лондоне), Россия занимала второе (после Турции) место по раскрытым нарушениям. В результате обнаруженных нарушений МОК лишил олимпийских медалей семерых российских спортсменов. == Комиссия WADA == Независимая комиссия, расследовавшая применения допинга в России на основании материалов немецкого телеканала ARD, была создана WADA в начале 2015 года по совету нескольких национальных организаций. В состав комиссии вошли три человека: бывший президент WADA (1999—2007), член МОК с 1978 года и бывший вице-президент МОК канадец Дик Паунд (председатель комиссии), глава отдела киберпреступности криминальной полиции Баварии Гюнтер Юнгер (нем. Günter Younger) и канадский юрист, член Спортивного арбитражного суда профессор Ричард Макларен (англ. Richard McLaren), расследовавший, в частности, громкое дело по употреблению стероидов в Главной лиге бейсбола в 2007 году. Главным следователем от WADA был Джек Робертсон, также в следственную группу входило ещё около 10 человек. Бюджет комиссии составил 1,5 млн долларов США. == Суть обвинений == В 323—страничном отчёте говорится, что расследование установило неоднократные случаи применения допинга российскими спортсменами, а также попытки манипулировать результатами допинг-тестов со стороны тренеров (которые зачастую выступали инициаторами использования допинга легкоатлетами, поставляя запрещённые препараты своим подопечным). Выводы сделаны на основе аудио- и видеосвидетельств, научных экспертиз, свидетельских показаний. Отчёт рассматривает коррупцию как в ВФЛА в целом, так и в других российских организациях, имеющих отношение к лёгкой атлетике. === Общие сведения === В своём отчёте комиссия отмечает: Сформировавшуюся «допинговую культуру»; в ходе расследования выяснилось, что спокойное отношение к данному явлению имеет давнюю традицию и распространено на всех уровнях спортивной системы. Нежелание легкоатлета принимать участие в «допинговом механизме» может привести к тому, что он не сможет тренироваться у лучших профессионалов и ему не удастся добиться крупных успехов. Эксплуатацию элитных спортсменов ради финансовой выгоды, причём сами атлеты зачастую соглашались принимать в этом участие. Есть задокументированные случаи, когда легкоатлеты, отказывавшиеся участвовать в этой системе, сталкивались с тем, что их не включали в российскую сборную для участия в международных соревнованиях. Доказанные случаи использования спортсменами допинга: в отчёте содержится информация о постоянном и систематическом употреблении допинга рядом российских легкоатлетов. При этом некоторые спортсмены противодействовали расследованию комиссии. Подтверждённые случаи вовлечения в мошенничество врачей, тренеров и сотрудников антидопинговых лабораторий: в отчёте сообщается, что российские врачи и/или сотрудники лабораторий наряду с тренерами систематически способствовали сокрытию приёма спортсменами допинга. В отчёте приводится случай с целенаправленным уничтожением московской лабораторией 1400 проб после получения письма с указанием WADA сохранить все пробы. Коррупцию в IAAF: в документе говорится о случаях коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Соответствующие свидетельства были переданы Интерполу для детального расследования и публикация сведений об этом отложена на более поздний срок. === РУСАДА === Отдельный набор обвинений выдвигается против Московской антидопинговой лаборатории (входит в структуру РУСАДА): РУСАДА заранее предупреждало спортсменов о тестах на допинг и скрывала случаи непрохождения атлетами обследований. Агентство также допускало отстранённых спортсменов к участию в соревнованиях до истечения срока запрета. Глава московской лаборатории РУСАДА Григорий Родченков называется пособником и соучастником действий с допингом. Тем самым, как отмечает комиссия, московская лаборатория РУСАДА грубо нарушила правила и стандарты работы международных лабораторий. Комиссии стало известно о том, что сотрудники ФСБ присутствовали в лаборатории в Сочи во время зимних Олимпийских игр 2014 года и в Москве, что, по мнению комиссии, создало атмосферу страха среди работников лаборатории. Комиссия утверждает, что подобное вмешательство российских властей в деятельность лаборатории серьёзно подрывает независимость её работы. === ВФЛА === По утверждению отчёта, во время расследования стало понятно, насколько широко распространилась культура допинга в российском спорте. Во многом, по мнению комиссии, это объясняется действиями тренеров и чиновников, которые могут быть расценены как уголовные преступления. Так, по данным комиссии, тренеры заверяли спортсменов, что допинг принимают повсеместно по всему миру. По меньшей мере по двум тренерам есть свидетельства и записи, доказывающие что они участвовали в поставках запрещённых препаратов. Как отмечает отчёт, российская бегунья на средние дистанции Анастасия Баздырева категорически отказалась сотрудничать с комиссией; также отказались сотрудничать с комиссией по делу Баздыревой её тренер, врач Игорь Губенко и и. о. президента ВФЛА Вадим Зеличёнок. Тренеры, по сведениям отчёта, пытались всячески не допустить проведение допинг-тестов у спортсменов. Так, разговор с бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года на дистанции 800 метров Екатериной Поистоговой был прерван после её разговора с врачом Игорем Губенко. Зеличёнок также потребовал, чтобы комиссия не разговаривала с легкоатлетами. В отчёте приводятся аудио- и видеосвидетельства повсеместного использования допинга. Это также подтверждается показаниями свидетелей. === IAAF === В процессе расследования комиссия обнаружила факты коррупции со стороны бывшего главы IAAF Ламина Диака. Диак подозревается в получении взяток от России на общую сумму в 1 миллион евро за отказ от преследования российских спортсменов, уличённых в употреблении допинга. 4 ноября 2015 года Диака арестовала французская полиция по обвинению в коррупции, поэтому сведения по этой части расследования в отчёт WADA включены не были по процедурным причинам. 16 сентября 2020 года суд признал виновным в коррупции и приговорил Ламин Диака к двум годам лишения свободы и к двум годам условно. Его обвиняли в получении в 2011 году взятки от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за сокрытие фактов допинга российских спортсменов. Суд также оштрафовал Диака на 500 тысяч евро. Общая сумма взяток — 3 миллиона евро. По версии следствия, Диак получил взятку от ВФЛА за сокрытие фактов нарушения антидопингового законодательства российскими спортсменами. === Выводы === Комиссия пришла к выводу, что в России допускались систематические нарушения, из-за которых нельзя говорить о проведении в стране эффективной антидопинговой программы. В отчёте отмечается, что на основе выявленной информации можно утверждать, что ВФЛА, РУСАДА и Российская Федерация в целом не следуют правилам Всемирного антидопингового кодекса. Комиссия предложила WADA объявить ВФЛА и РУСАДА организациями, не соблюдающими кодекс. Комиссия предложила WADA как можно скорее отозвать аккредитацию у московской лаборатории РУСАДА и уволить её главу. Предлагается также приостановить деятельность ВФЛА. Комиссия рекомендовала пожизненно дисквалифицировать пятерых российских легкоатлетов и пятерых тренеров и докторов. Спортсмены Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира 2011 года на дистанции 800 метров, заслуженный мастер спорта Мария Фарносова (Савинова) (род. 1985); Бронзовый призёр Олимпийских игр на дистанции 800 метров, заслуженный мастер спорта Екатерина Поистогова (род. 1991). Чемпионка России 2015 года в помещении на дистанции 800 метров, мастер спорта Анастасия Баздырева (род. 1992) Бронзовый призёр Универсиады 2015 года на дистанции 1500 метров, серебряный призёр чемпионата России в помещении 2012 года на дистанции 3000 метров, мастер спорта международного класса Кристина Угарова (Халеева) (род. 1987) Бегунья на 400, 800 и 1500 метров, мастер спорта Татьяна Мязина (род. 1988) Тренеры и доктора Профессор, д. м. н. Сергей Португалов (род. 1950), заместитель директора Всероссийского НИИ физической культуры и спорта, руководитель Центра медико-биологического обеспечения подготовки высококвалифицированных спортсменов Старший тренер сборной России по спортивной ходьбе, старший тренер групп по выносливости сборной России Алексей Мельников Заслуженный тренер России, тренер сборной России по бегу на 800 метров, личный тренер Марии Савиновой и Анны Альминовой Владимир Казарин (род. 1952) Тренер групп по выносливости на дистанциях 1000—3000 метров, личный тренер Юлии Степановой и Екатерины Купиной Владимир Мохнев Заслуженный тренер России Виктор Чёгин (род. 1962), в 1995—2015 годах — главный тренер Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске. Также в отчёте отдельно приведён список из 4 спортсменов, в отношении которых необходимо дополнительное расследование: Чемпионка Европы 2009 года на дистанции 1500 метров, двукратная чемпионка России Анна Альминова (род. 1985), в 2010 году была дисквалифицирована на три месяца на основании проб, взятых на чемпионате мира 2010 года в помещении Бегунья на 800 метров, участница Олимпийских игр 2004 года Светлана Черкасова (род. 1978), была дисквалифицирована на 2 года и 9 месяцев в 2008 году за махинации с допинг-пробами Бегун на 1500 метров Алексей Фарносов, муж Марии Савиновой Серебряный призёр чемпионата России 2014 года в помещении на дистанции 800 метров, участница чемпионата мира 2014 года в помещении, мастер спорта международного класса Екатерина Купина (род. 1986) == Хронология событий == === 2015 год === 9 ноября: Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил агентству Reuters, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) должна до конца недели ответить на доклад независимой комиссии WADA 10 ноября: На основании выводов независимой комиссии WADA приостановила аккредитацию московской лаборатории РУСАДА. Решение вступило в силу немедленно, что лишает лабораторию права проведения анализов мочи и крови. Все пробы из России будут доставляться для анализа в другую лабораторию, аккредитованную WADA. Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в IAAF с просьбой провести расследование в отношении всех лиц, обвиняемых в применении допинга в докладе Всемирного антидопингового агентства 11 ноября: Подал в отставку с должности президента Международного фонда лёгкой атлетики (IAF) бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак, арестованный французскими властями по подозрению в причастности к коррупции вместе с ВФЛА 11 ноября: Виталий Мутко заявил о готовности российской стороны перепроверить все факты и последовать всем рекомендациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с проблемами допинга 11 ноября: Подал в отставку директор «Антидопингового центра» Григорий Родченков. Виталий Мутко сообщил о готовности назначить иностранца главой московской антидопинговой лаборатории 11 ноября: Глава антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяль Соги сообщил, что в 2009 году получал из России угрозы в связи с тем, что мог доказать употребление российскими легкоатлетами допинга 12 ноября: Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прибыл в Лозанну для переговоров с МОК по скандалу с допингом 12 ноября: Комиссия по этике Олимпийского комитета России рекомендовала экс-президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву сложить с себя полномочия члена исполкома организации 12 ноября: Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен заявил, что европейские члены совета IAAF поддержат позицию главы IAAF Себастьяна Коу по возможному наказанию ВФЛА 13 ноября: Совет IAAF числом голосов 22 против 1 (представитель России не голосовал) принял решение о временном отстранении России от соревнований под своей эгидой на неопределённый срок. Приостановлено членство Всероссийский федерации лёгкой атлетики в IAAF. Это сделало невозможным участие сборной России по лёгкой атлетике в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также Россия лишена права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Чебоксарах и чемпионата мира по лёгкой атлетике среди юниоров в Казани. Решение IAAF содержит требование добровольной отставки руководства ВФЛА, в противном случае грозит окончательным запретом: …если [руководство] ВФЛА добровольно не уйдёт в отставку, IAAF оставляет за собой право перейти к обстоятельным слушаниям по вопросу замены временной дисквалификации на полную. 15 ноября: член независимой комиссии WADA профессор Ричард Макларен заявил, что во второй части отчёта может быть рекомендовано приостановить деятельность IAAF, в результате чего лёгкая атлетика не войдёт в программу летних Олимпийских игр 2016 года. Президент МОК Томас Бах заявил, что на данный момент исключение лёгкой атлетики из программы Игр 2016 года невозможно 15 ноября: в Москве прошло экстренное заседание президиума ВФЛА, созванное Минспортом в связи с приостановкой членства федерации в IAAF из-за допингового скандала. Был принят антикризисный план с целью восстановить своё членство в IAAF через 2-3 месяца. Внеочередная отчётно-выборная конференция ВФЛА назначена на 16 января 2016 года 15 ноября: двукратная олимпийская чемпионка 1996 года Светлана Мастеркова сообщила о своём желании выдвинуть кандидатуру на пост главы ВФЛА. Исполняющий обязанности президент ВФЛА Вадим Зеличёнок заявил, что лучшей кандидатурой на пост главы является генеральный секретарь организации Михаил Бутов. Сам Зеличёнок не будет выдвигаться, а Бутов заявил, что пока не может сообщить, будет ли он выдвигаться на пост главы ВФЛА 15 ноября: Михаил Бутов сообщил, что для обеспечения независимости в комиссию по работе с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) будут приглашены иностранные специалисты Представитель IAAF заявил, что организация уже начала проводить фундаментальную программу реформ внутри организации, а также намерена пересмотреть ситуацию с биологическими паспортами спортсменов, разработанными совместно с WADA 17 ноября: IAAF объявила состав инспекционной комиссии по контролю за действиями ВФЛА по выходу из кризисной ситуации. Председатель — Руне Андерсен (Норвегия). Состав комиссии: член МОК, многократный призёр Олимпийских игр Фрэнк Фредерикс (Намибия), сотрудница министерства здравоохранения Канады, бывшая бегунья на средние дистанции Эбби Хоффман, президент Ассоциации лёгкой атлетики Океании Джефф Гарднер, технический делегат Олимпиады в Рио-де-Жанейро и сотрудница НОК Италии Анна Риккарди. Комиссия впервые отчитается о своей работе не ранее 27 марта 2016 года, когда пройдёт совет IAAF в Кардиффе 18 ноября: главой комиссии (комитета) ОКР по решению вопросов, связанных с ВФЛА стал экс-президент Всероссийской федерации плавания, глава фонда ЮНЕСКО по искоренению допинга в спорте Геннадий Алёшин. План мероприятий комитета должен быть утверждён до 1 декабря 2015 года. В составе комиссии также вошли Вячеслав Аминов, Сергей Шахрай, Ольга Брусникина. Президент ОКР Александр Жуков заявил, что задача комиссии может быть признана решённой, если российские легкоатлеты выступят на Олимпийских играх 2016 года 18 ноября: главой дисциплинарного комитета WADA, который примет окончательное решение по антидопинговой лаборатории в Москве, стал спортивный юрист Джонатан Тейлор 18 ноября: совет учредителей WADA на своём заседании в американском Колорадо-Спрингс утвердил решение независимой комиссии Паунда о несоответствии РУСАДА кодексу организации 19 ноября: российские легкоатлеты не смогли выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2016 года, который пройдёт в Портленде 17-20 марта 5 декабря: Бегунья Татьяна Андрианова дисквалифицирована на два года за положительный допинг-тест, сданный 10 лет назад, на чемпионате мира 2005 года в Хельсинки и лишена бронзовой медали чемпионата. Спортсменка обжаловала это решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне 10 декабря: Генеральный директор РУСАДА Руслан Хабриев ушёл со своего поста 16 декабря: Басманный суд Москвы удовлетворил иск ВФЛА к телеканалу ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации 17 декабря: Все высшее руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА), включая исполнительного директора Никиту Камаева, ушло в отставку 21 декабря: Правительство РФ издало распоряжение о реорганизации в трёхмесячный срок московской антидопинговой лаборатории в бюджетное учреждение === 2016 год === 14 января: опубликована вторая часть отчёта независимой комиссии WADA, в которой основной упор сделан на коррупцию в IAAF. В частности, упоминается связь Ламина Диака с Владимиром Путиным 27 января: официально объявлено, что бывший руководитель «Антидопингового центра» Григорий Родченков уехал жить и работать в США 3 февраля: скоропостижно скончался председатель исполнительного Совета РУСАДА Вячеслав Синев. Причины смерти не называются 14 февраля: скоропостижно скончался бывший исполнительный директор РУСАДА 52-летний Никита Камаев. Причина смерти — «предположительно, обширный инфаркт» 6 марта 2016 года: телеканал ARD показал в эфире третью часть расследования Хайо Зеппельта, посвященного допинговому скандалу, с подзаголовком «Русский отвлекающий манёвр» (Russlands Täuschungsmanöver) 9 марта: глава WADA Крейг Риди попросил IAAF и МОК предоставить возможность выступить Юлии Степановой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро под олимпийским флагом в качестве поощрения за сотрудничество в расследовании антидопингового скандала в ВФЛА 12 мая: Григорий Родченков и Брайан Фогель написали открытое письмо на имя главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и президента ВАДА Крейга Риди. В этом письме среди прочего авторы предложили поделиться доказательствами и информацией по российской допинговой программе, поддерживаемой государством 17 июня: совет IAAF во главе с Коу оставил своё решение о дисквалификации ВФЛА в силе «Несмотря на то что была проделана большая работа, IAAF единогласно решила, что ВФЛА не может быть восстановлена в членстве IAAF на этой стадии. Российская организация не соответствует необходимым критериям. Пока ВФЛА остается отстраненной, её члены не должны принимать участия в международных соревнованиях или делах IAAF», — заявил глава IAAF Себастьян Коу. 18 июня: Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации против Григория Родченкова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями») По состоянию на 29 октября 2016 года, ни один из российских спортсменов, уличённых в применении допинга и лишённых медалей, так и не вернул награды. При этом, Международный олимпийский комитет обязал Олимпийский комитет России обеспечить возвращение этих медалей 5 декабря на «Первом канале» был показан документальный фильм-расследование «Болезни высших достижений». Фильм был анонсирован как сенсация — расследование, раскрывающее проблему узаконенного и системного употребления допинга зарубежными спортсменами. В основу расследования легли данные, опубликованные хакерской группой Fancy Bears. В съёмках приняли участие бывший вице-президент WADA, экс-сотрудники антидопинговых лабораторий, спортивные тренеры и врачи, а также прославленные спортсмены, которые публично признаются в употреблении запрещённых веществ. Фильм не получил ожидаемой реакции в западных СМИ. Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказал критическое мнение о фильме: «Надутая Первым каналом буря не вышла за рамки русского стакана. Если это была встречная акция, то фильм — лишь первый шаг. Вслед за ним нужно вести разбор каждого упомянутого эпизода. Новостью могут стать лишь последствия расследования по выявленным эпизодам. По состоянию на данный момент реальный эффект от фильма нулевой и станет отрицательным, когда WADA вспомнит, что Эрнст входит в комиссию Смирнова» ==== Доклад Макларена ==== 18 июля 2016 года была опубликована первая часть доклад независимого эксперта Ричарда Макларена, посвящённый расследованию показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В докладе утверждалось, что российские власти (министерство спорта при помощи ФСБ) разработали способ подмены «грязных» допинг-проб российских спортсменов на «чистые». В результате, по данным Макларена, в период с 2012 по 2015 год были подтасованы результаты 89 % из 643 позитивных тестов спортсменов из 30 видов спорта. Доклад подвергся массированной критике российских деятелей спорта. Кроме того, член исполкома МОК Рене Фазель заявил агентству ТАСС, что не вся первая часть доклада базируется на реальных фактах: по его словам, пробы трёх спортсменов, соревнующихся в стрельбе, не исчезли, как об этом говорится в докладе. Всего, по данным ТАСС, в документе упоминаются 643 исчезнувшие пробы. 9 декабря была опубликована вторая часть доклада Макларена, где утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года. Впервые в этом контексте упоминается имя бывшего министра спорта страны Виталия Мутко. По мнению авторов доклада, масштабная система подмены проб начала создаваться в России в 2011 году, и причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере. В докладе приведены результаты экспертиз свыше 100 бутылок с мочой, где были найдены царапины на внутренних сторонах крышек (что свидетельствовало о вскрытии), «чужая» ДНК (что свидетельствовало о подмене мочи) и «физиологически невозможные» концентрации солей (соль добавлялась, чтобы сохранить показатели плотности). В докладе утверждается, что манипуляции с допинг-пробами проводились уже на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году. Во второй части доклада, как и в первой, утверждается, что в манипуляциях участвовали российские чиновники из министерства спорта, сотрудники РУСАДа, Московской антидопинговой лаборатории, а также ФСБ. === 2017 год === В ноябре 2017 года Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) решил не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Оставляя в силе решение по РУСАДА, учредители ВАДА отметили отсутствие среди российских спортивных функционеров «безоговорочного признания выводов из доклада Макларена». К 29 ноября 2017 Россия по допинговым основаниями лишилась 13 медалей на Олимпийских играх в Сочи, переместившись на четвёртое место в медальном зачёте. Ряд спортсменов отстранены от международных соревнований пожизненно. В дальнейшем международный спортивный арбитраж (CAS) удовлетворил часть апелляций российских спортсменов и сборная России вернулась на первое место в медальном зачете. === 2019 год === В ноябре независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил от деятельности главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и пять других представителей российской легкой атлетики. Причиной стали обвинения во вмешательстве в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, уличенного в нарушении антидопинговых правил. 25 ноября глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал ВФЛА полностью обновить свое руководство. Он заявил, что деятельность легкоатлетической организации наносит репутационный урон отечественному спорту. Поздняков сообщил, что, если эта рекомендация не будет выполнена, ОКР исключит ВФЛА из своих рядов. «Деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к делу Лысенко усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации», заявил президент ОКР. В декабре 2019 года глава РУСАДА Юрий Ганус предложил в полном составе отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике с последующим замещением должностей на всех уровнях. Вместо главного тренера сборной, которым является Юрий Борзаковский, он предложил назначить кандидатуру, не связанную с допинговым кризисом.. 9 декабря 2019 года исполком WADA принял единогласное решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. В течение этого срока спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом. В том числе, российская команда не будет допущена к участию в Олимпиаде-2020 в Токио. Отдельные спортсмены, доказавшие свою непричастность к российскому допинговому скандалу, смогут участвовать под нейтральным флагом и без исполнения гимна России. === 2020 год === 29 января 2020 года AIU потребовал окончательно исключить Россию из международной федерации легкой атлетики, что может привести к недопуску российских легкоатлетов к Олимпиаде 2020 даже в нейтральном статусе. Это решение было принято на основании выявления новых неправомерных действий российских спортивных чиновников. По мнению AIU, ВФЛА не выказала раскаяния и не созналась в предъявляемых обвинениях. Вместо этого, по мнению AIU, ВФЛА «приложила много усилий к тому, чтобы отрицать всякую причастность к допинговому скандалу, обвинять других и критиковать процедуру» (см. ниже ). Суд во Франции признал виновным в коррупции и приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы, бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников к двум годам тюрьмы. Их обвиняли в даче взяток для сокрытия нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. === 2021 год === В феврале 2021 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) представила план по восстановлению федерации. В частности в плане признается, что культура допинга в российской легкой атлетике считалась необходимым требованием и существовала на протяжении нескольких десятилетий. «Мы признаем историю обширных и иногда вопиющих нарушений антидопинговых правил с участием спортсменов, тренеров и официальных лиц. Коренные причины широкого распространения допинга и культуры сокрытия допинга с участием спортсменов, тренеров и официальных лиц возникли из унаследованной постсоветской допинговой культуры, нацеленной на победу любыми средствами, включая допинг. Этот культурный подход к допингу был встроен в систему и усугублялся безразличными структурами управления и неправильной практикой стимулирования. Таким образом увековечивалась необходимость применения допинга, которая оставалась широко распространенной и систематической, и поколения спортсменов, тренеров и официальных лиц росли в рамках этой культуры, не имея возможностей, знаний или стимулов для ее изменения.» «Русский народ был убежден, что его спортивные герои добились выдающихся результатов только благодаря усердным тренировкам и таланту. Допинг сопровождался культурой обмана и отрицания в России, он оставался секретным и воспринимался как необходимое требование.» == Реакция в России == 9 ноября 2015 года, в ответ на обвинения комиссии WADA, министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Россия никогда не замалчивала проблемы с допингом и что обвинять государственные структуры в проступках отдельных спортсменов неправомерно. Он также заявил, что Россия может прекратить финансирование антидопинговых программ в стране. 13 ноября Мутко заявил, что не собирается уходить в отставку из-за допингового скандала. Он признал, что несёт персональную ответственность за случившееся. 18 ноября Виталий Мутко выступил в Государственной думе, где заявил, что факты, представленные в отчёте независимой комиссии WADA, собраны не по законам Российской Федерации: использовались скрытые камеры, прослушка. 9 ноября 2015 года глава ФМБА России Владимир Уйба назвал доклад независимой комиссии WADA провокацией, устроенной с целью «спровоцировать и скомпрометировать Россию». Глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в начале отверг обвинения в свой адрес и назвал авторов отчёта комиссии WADA «тремя дураками». 10 ноября Родченков подал в отставку с должности главы московской антидопинговой лаборатории; в тот же день она была принята министром Виталием Мутко. Позже Родченков вместе со своим заместителем Тимофеем Соболевским переехали в США, где, по утверждению Мутко, «им дали лаборатории». 10 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад комиссии WADA голословным, а бывший глава РУСАДА Николай Дурманов — «полной чушью». 11 ноября президент России Владимир Путин поручил Виталию Мутко провести своё собственное расследование по допинговому скандалу и обеспечить самое открытое профессиональное сотрудничество с международными организациями. 18 ноября Кристина Угарова, включённая независимой комиссией WADA в список легкоатлетов, которых рекомендовано дисквалифицировать пожизненно, заявила, что российские легкоатлеты создают профсоюз, чтобы отстаивать собственные права; они готовы к защите в суде при поддержке московской коллегии адвокатов. В декабре 2019 года трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене опубликовала открытое письмо, в котором подвергла критике Министерство спорта и Олимпийский комитет России: «Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? <…> Почему в нашей лёгкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы?» == Реакция в мире == Президент МОК Томас Бах заявил, что шокирован докладом и даже не мог себе представить взятки в IAAF Бывший глава WADA австралиец Джон Фейхи заявил, что доклад о допинге в России не стал неожиданностью Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк призвал ФИФА рассмотреть дальнейшее пребывание Виталия Мутко в исполкоме этой организации в связи с докладом WADA Германская легкоатлетическая ассоциация поддержала инициативу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства наложить временную дисквалификацию на всех российских легкоатлетов Президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что со своей стороны будет «делать всё возможное, чтобы Россия получила то, что ей причитается», поддержав предложение WADA не допускать российских легкоатлетов на соревнования, в том числе, на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро Двукратный олимпийский чемпион и член WADA американец Эд Мозес заявил, что российские легкоатлеты должны быть отстранены от участия в Играх в Рио-де-Жанейро Член МОК, бывший член Координационной комиссии зимних Олимпийских игр в Сочи, глава комиссии спортсменов WADA, олимпийская чемпионка 2002 года по лыжным гонкам канадка Бекки Скотт заявила, что WADA должна расширить полномочия независимой комиссии, чтобы проверить на допинг все виды спорта в России. Виталий Мутко на это мнение сообщил, что не имеет смысла обращать внимание на слова Скотт == См. также == Мельдониевый скандал (2016) Доклад Макларена Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 Допинговое дело STT — многолетнее дело о применении допинга финскими лыжниками. Допинг на Тур де Франс — серия допинговых скандалов на велогонке Тур де Франс. Допинг в ГДР — длительный многолетний государственный план применения допинга спортсменами в ГДР. Дело BALCO — допинговый скандал лаборатории в Сан-Франциско, США. == Примечания == Примечания Сноски == Ссылки == Допинг в российском спорте. «Ъ» собрал допинговую историю спортсменов с 2000-го года Архивная копия от 16 июня 2020 на Wayback Machine// Коммерсантъ,12.06.2020 Independent Commission — Report 1 Архивная копия от 13 ноября 2015 на Wayback Machine — отчёт комиссии WADA (англ.) «Athletics doping: Wada commission wants Russia ban» Архивная копия от 10 ноября 2015 на Wayback Machine — статья на сайте BBC Sport, содержит видеоинтервью Себастьяна Коу (англ.) Временное отстранение легкоатлетов РФ от участия в соревнованиях IAAF. Мнения, комментарии // Р-Спорт Российских атлетов не пускают на Олимпиаду: хроника информационной войны Архивная копия от 21 июля 2016 на Wayback Machine // РИА, 20.07.2016

Допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой — инцидент, произошедший на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заподозренной в употреблении метаболического препарата — триметазидина, запрещённого Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2014 году и объявленого допингом. Процесс начался 8 февраля 2022 года, на следующий день после победы команды Олимпийского комитета России в командных соревнованиях по фигурному катанию. В этот день РУСАДА, получив положительный тест на допинг из лаборатории Всемирного антидопингового агентства в Швеции, временно отстранила 15-летнюю Валиеву от участия в Олимпийских играх. Позже данное решение было оспорено, а спортсменка допущена к дальнейшим тренировкам и участию в соревнованиях одиночниц, где в итоге заняла 4 место. После окончания Олимпийских игр началось рассмотрение дела по существу. В январе 2023 года Валиева была оправдана, однако позже данное решение было оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS). 29 января 2024 года CAS постановил дисквалифицировать Валиеву на 4 года за применение допинга. Дисквалификация начинается со дня сдачи положительной допинг-пробы — 25 декабря 2021 года; все соревновательные результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Также был пересмотрен результат командных соревнований, состоявшихся в рамках Олимпийских игр в Пекине. Команда Олимпийского комитета России, ранее занимавшая первое место, опустилась на третье; победителем турнира стала команда США. == Обнаружение положительной пробы на допинг == 7 февраля 2022 года российские фигуристы завоевали золото в командных соревнованиях. За сборную выступали пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева. 8 февраля должна была состояться церемония награждения победителей и призёров турнира, однако она была неожиданно отложена. По словам официальных представителей Международного олимпийского комитета, причиной задержки стала ситуация, «требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев». На следующий день авторитетный спортивный портал Inside The Games сообщил, что ситуация состоит в проваленном допинг-тесте одного из участников команды Олимпийского комитета России. Вечером того же дня Inside The Games опубликовал имя этого спортсмена — им оказалась 15-летняя россиянка Камила Валиева. Юридическая же консультация потребовалась из-за возраста спортсменки. Поскольку ей не было 16 лет, она считалась «защищённым лицом»: информация по её делу не могла разглашаться официальными органами; также на неё не могла быть возложена вина в нарушении антидопинговых правил, поскольку считается, что ответственность за неё несёт взрослое окружение: тренеры, врачи или родители. Также такой статус позволил бы спортсменке рассчитывать на менее строгое наказание (не более 2 лет дисквалификации) в случае, если бы ей удалось доказать «незначительную вину или халатность». Допинг-пробу, давшую положительный результат, Валиева сдала в день произвольной программы на чемпионате России 2022 года, победительницей которого она изначально считалась. Причиной возникшей задержки лаборатория, выполнявшая тестирование, назвала рост заболеваемости COVID-19 среди своих сотрудников. Экс-заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая добавила, что при обнаружении запрещённого вещества в небольших количествах лаборатория имеет право проводить дополнительные проверки для подтверждения результатов анализа, что может потребовать больше времени. Также Пахноцкая отметила, что лаборатория не знает, чью конкретно пробу она проверяет — участника Олимпийских игр или спортсмена регионального уровня, и оперирует лишь её техническим номером. Кроме этого, стандартный 20-дневный срок на получение результатов тестирования исчисляется от фактической даты доставки проб в лабораторию, а пробы обычно задерживаются в Москве, чтобы в одной партии DHL отправить несколько проб. == Запрещённое вещество == В пробе Валиевой, лабораторией, имеющей аккредитацию Всемирного антидопингового агентства, был обнаружен препарат триметазидин, который с 2015 года входит в перечень веществ, запрещённых WADA. В этом списке он относится к группе S4 «гормоны и модуляторы метаболизма». Употребление таких препаратов запрещено как во время соревнований, так и вне спортивного сезона. Триметазидин является препаратом, предназначенным, в основном, для людей пожилого возраста, страдающих заболеваниями сердца. Среди достоинств препарата медицинский журнал American Journal of Therapeutics называет то, что он не оказывает влияния на коронарное кровообращение, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Его можно использовать в качестве дополнительной либо заместительной терапии при ишемической болезни сердца, а также в период реабилитации после операций на нём. Хотя его влияние на спортивные результаты неясно, известны случаи использования препарата спортсменами высокого уровня с целью получения преимущества на соревнованиях. Кардиолог Аарон Бэггиш считает, что использование препарата потенциально может повышать эффективность в видах спорта с высокой нагрузкой на сердце — например, в плавании; в фигурном катании значение этой потенциальной выгоды может быть меньшим. Спортивный врач Робби Сикка высказал мнение, что данный препарат, теоретически, мог бы дать спортсмену преимущество, позволяя ему увеличивать продолжительность тренировок, а также быстрее восстанавливаться. Эту же версию подтвердил и медик Никита Карлицкий, также специализирующийся на спорте. По его словам, триметазидин «защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок». Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскрыл концентрацию запрещённого вещества в крови Валиевой — 2,1 нанограмма на миллилитр. По словам Тайгарта, обнаруженная концентрация в 200 раз превышает концентрацию при случайном загрязнении и может быть остаточной дозой, если полная доза препарата была принята несколькими днями ранее. Эту же информацию подтвердил российский медик Эдуард Безуглов. == Расследование == === Во время Олимпийских игр === После получения информации о положительном тесте на допинг РУСАДА, исполняя требования Всемирного антидопингового кодекса, отстранило Валиеву от тренировок, однако на следующий день это решение было оспорено стороной спортсменки. Тем не менее, WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на это решение в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Спустя несколько дней CAS отклонил поданные апелляции без рассмотрения дела по существу, допустив Валиеву до турнира одиночниц, где та заняла 4 место; сама же спортсменка присутствовала на заседании по видеосвязи. В числе аргументов CAS указал тот факт, что в отношении спортсменки как защищённого лица действуют иные правила доказывания вины, которые невозможно было соблюсти в условиях нехватки времени. Также было отмечено несвоевременное уведомление о результатах тестирования, помешавшее спортсменке подготовить доводы в свою защиту. Наконец, панель CAS сочла, что недопуск спортсменки к Олимпийским играм может нанести непоправимый вред карьере Валиевой, учитывая, что положительная проба была сдана не на самих Играх. По сообщению главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, представители защиты Валиевой на указанных слушаниях заявили, что триметазидин как лекарство от сердца принимает дедушка Валиевой, в связи с чем он мог попасть к спортсменке. Однако данная версия была встречена скептически. Представители стороны защиты спортсменки не смогли объяснить, как запрещённый препарат мог передаться от дедушки к внучке. Было высказано предположение о передаче вещества через общую посуду. Однако поскольку триметазидин выпускается в форме таблеток или капсул в защитной оболочке, высвобождение действующего вещества происходит в кишечнике, а значит, следов на посуде оно оставить не могло. === После Олимпийских игр === После окончания Олимпийских игр дальнейшее разбирательство по делу вело РУСАДА, оно заняло почти год. В январе 2023 дисциплинарный антидопинговый комитет при РУСАДА оправдал спортсменку, не обнаружив в произошедшем вины или халатности с её стороны и лишив только титула чемпионки России 2022. Приблизительно месяц спустя это решение было опротестовано сразу несколькими сторонами. Так, Всемирное антидопинговое агентство требовало дисквалифицировать Валиеву на 4 года, Международный союз конькобежцев — на срок от 2 до 4 лет. РУСАДА также потребовало отменить решение своего же комитета и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил, однако ограничиться предупреждением или выговором. 29 января 2024 года CAS постановил дисквалифицировать Валиеву на 4 года за применение допинга. Поскольку защита спортсменки не смогла доказать, что запрещённое вещество в её организме оказалось случайно или по причине незначительной халатности, она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Статус «защищённого лица», который имела Валиева на момент совершения нарушения, на итоговый вердикт не повлиял: несмотря на возраст, ей всё равно следовало доказать, что она не принимала допинг намеренно. Если бы она смогла это сделать, наказание было бы менее строгим. Дисквалификация начинается со дня сдачи положительной допинг-пробы; все соревновательные результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Также ей необходимо вернуть полученные за это время медали и призовые деньги. == Последствия == После вынесения решения о дисквалификации Валиева была лишена ряда ранее завоёванных медалей; также был пересмотрен результат командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Результаты соревнований после аннулирования: Помимо аннулирования соревновательных результатов, наложенная дисквалификация включает в себя запрет на сотрудничество с профессиональными спортсменами, а также ограничения на тренировки и на участие в ледовых шоу. При этом за спортсменкой сохранился титул чемпионки мира среди юниоров 2020 года и серебряная медаль чемпионата России 2021 года. Также за ней остались мировые рекорды по набранным баллам в короткой (87,42) и произвольной (185,29) программах и по сумме обеих программ (272,71). Все три рекорда были установлены на турнире Rostelecom Cup 2021 за месяц до сдачи полодительной пробы. Скандал вокруг Валиевой вновь поднял вопрос об использовании допинга в российском спорте. Трэвис Тайгарт, комментируя решение CAS, назвал её «очередным российским спортсменом, которого подвела система», обвинив также российскую сторону в умышленном затягивании процесса. Глава МОК Томас Бах вспомнил о манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года и посетовал, что имя Валиевой стало использоваться в политических целях. Так, уже после вынесения решения о дисквалификации она принимала участие в церемонии открытия «Игр Будущего» вместе с российским президентом Владимиром Путиным. При этом российские власти вынесенное CAS решение раскритиковали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «политизированным» и предложил использовать имеющиеся механизмы апелляций. == Роль окружения спортсменки == Вопреки ожиданиям ряда спортивных организаций, никто из окружения спортсменки, включая её тренеров и врачей, не понёс ответственности за случившееся. Международный олимпийских комитет после вынесения вердикта подчеркнул высокую зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения. В подобном ключе высказался и глава WADA Витольд Банька, призвав правительства рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к употреблению допинга. Так, в России действует статья 230.1 УК РФ, предусматривающая за склонение спортсмена к употреблению «запрещенных в спорте субстанций или методов» штраф до 300 000 рублей или ограничение свободы на 1 год; в случае же «использования в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» предусматривается наказание до 3 лет лишения свободы. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова после вынесения обвинительного вердикта заявляла о готовности содействовать WADA в расследовании в отношении окружения Валиевой, если то будет начато. Собственное расследование российское агентство уже провело, однако оно не дало результата, поскольку было значительно ограничено полномочиями национального антидопингового органа. РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации. При этом в решении CAS были упомянуты слова тренера Валиевой Этери Тутберидзе, сказанные ею в интервью российскому журналисту Владимиру Познеру в 2019 году. Тогда тренер говорила, что в прошлом давала своим спортсменам мельдоний для поддержки сердечной мышцы, однако после его запрета в 2016 году пришлось искать другой препарат. CAS отмечает, что триметазидин и мельдоний обладают схожими свойствами. При этом во время расследования Тутберидзе заявила, что не контролирует, какие препараты дают её спортсменам врачи, и не участвовала в процессе. == Примечания ==