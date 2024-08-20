В грэпплинге впервые состязались мужчина и женщина

Впервые в Америке представители разных полов встретились в состязании по грэпплингу.
Руководитель промоушена Крэйг Джонс в США чуть не сорвал схватку, поцеловав свою соперницу во время битвы взглядов. После этого он с фразой "Вы действительно думаете, что я ей поддамся?" поставил 100 тысяч долларов на то, что он одержит победу, пишет sports.ru.
За весь бой мужчина мог уже несколько раз закончить схватку досрочно, однако в конце второго раунда заставил Габи Гарсию сдаться, выполнив удушающий прием сзади.
Грэ́пплинг (англ. grappling) — англоязычное определение стиля ближнего боя в единоборствах, борцовской техники с использованием захватов (от англ. grapple «захват», «абордажный крюк»), для отличия от стилевой противоположности — ударной техники (как например, в боксе, кикбоксинге и т. д.). Грэпплинг появился в 1990-2010х годах. .
Грэ́пплинг (англ. grappling) — англоязычное определение стиля ближнего боя в единоборствах, борцовской техники с использованием захватов (от англ. grapple «захват», «абордажный крюк»), для отличия от стилевой противоположности — ударной техники (как например, в боксе, кикбоксинге и т. д.). Грэпплинг появился в 1990-2010х годах.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.