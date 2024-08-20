В грэпплинге впервые состязались мужчина и женщина

Мужчина и женщина в США сразились в бое по грэпплингу

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Впервые в Америке представители разных полов встретились в состязании по грэпплингу.

Фото: commons.wikimedia.org by Lance Cpl. Andrew D. Thorburn

Руководитель промоушена Крэйг Джонс в США чуть не сорвал схватку, поцеловав свою соперницу во время битвы взглядов. После этого он с фразой "Вы действительно думаете, что я ей поддамся?" поставил 100 тысяч долларов на то, что он одержит победу, пишет sports.ru.

За весь бой мужчина мог уже несколько раз закончить схватку досрочно, однако в конце второго раунда заставил Габи Гарсию сдаться, выполнив удушающий прием сзади.

Уточнения

Грэ́пплинг (англ. grappling) — англоязычное определение стиля ближнего боя в единоборствах, борцовской техники с использованием захватов (от англ. grapple «захват», «абордажный крюк»), для отличия от стилевой противоположности — ударной техники (как например, в боксе, кикбоксинге и т. д.). Грэпплинг появился в 1990-2010х годах. .

Грэ́пплинг (англ. grappling) — англоязычное определение стиля ближнего боя в единоборствах, борцовской техники с использованием захватов (от англ. grapple «захват», «абордажный крюк»), для отличия от стилевой противоположности — ударной техники (как например, в боксе, кикбоксинге и т. д.). Грэпплинг появился в 1990-2010х годах.