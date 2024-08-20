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Тренер Карполь собирается закончить карьеру через год

86-летний тренер планирует завершить тренерскую карьеру через год
0:30
Спорт

Тренер по волейболу 86-летний Николай Карполь собрался закончить свою наставническую профессиональную карьеру.

86-летний тренер планирует завершить тренерскую карьеру через год
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

Он хочет через год уйти в поста тренера на пенсию. Мужчина работает в волейбольной "Уралочке" с 1969-го года. Он рекордсмен по работе в одном волейбольном клубе. Карполь два раза приводил команду к победе на Олимпийских играх, неоднократно становился чемпионом мира и Европы, пишет sports.ru.

Уточнения

Никола́й Васи́льевич Карпо́ль (род. 1 мая 1938, Березница, Брестская область) — советский и российский волейбольный тренер. Возглавлял женские сборные СССР (1978—1982, 1987—1991), СНГ (1992), России (1993—2004) и Белоруссии (2009—2010).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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