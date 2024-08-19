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Рожков: участие четырех паралимпийцев РФ в Играх под вопросом

Глава ПКР сообщил, что участие в Играх 4 спортсменов еще под вопросом
1:02
Спорт

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что еще неизвестно, будут ли четверо российских паралимпийцев выступать на в Играх в Париже или останутся дома.

Глава ПКР сообщил, что участие в Играх 4 спортсменов еще под вопросом
Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Pecher, CC BY 2.5

"Мы три месяца назад подавали заявку на 305 человек. Это вместе спортсмены и персонал. Не было ясно, кто пройдет отбор, выполнит квалификацию. На многих в итоге пришли подтверждения. Отказы получили только на 17 человек, причем одного мы отстояли", — цитирует его РБК Спорт.

По словам Рожкова, общая цифра нашей делегации — 153 человека, из них 90 спортсменов.

"Неизвестно, прошли ли эти четверо проверку на лояльность, но определенные вопросы еще есть", — сообщил Павел Рожков.

Напомним, что в состав делегации спортсменов и вспомогательного персонала из России входят 153 человека, из них 90 — параатлеты.

Уточнения

Павел Алексеевич Рожков (род. 30 июня 1957, Раменское, Московская область) — деятель российского и советского спорта. Президент Паралимпийского комитета России с 25 марта 2022 года (и. о. с 30 марта 2021 года по 25 марта 2022 года). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2001).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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