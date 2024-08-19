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Футболист Гомес из "Лилля" столкнулся лбом с соперником и попал в больницу

Гомес из "Лилля" потерял сознание после столкновения с противником в ходе матча
0:38
Спорт

Во Франции игрок Эйнджел Гомес из футбольного клуба "Лилль" пережил страшное столкновение лбом с соперником. Полузащитник потерял сознание после удара головой.

Гомес из "Лилля" потерял сознание после столкновения с противником в ходе матча
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Футболист долго приходил в себя. Матч пришлось значительно задержать. Болельщики, футболисты и тренеры переживали за здоровье Гомеса. Игрок, с которым он встретился головой, тоже волновался за здоровье своего соперника. Однако все закончилось хорошо.

Эйнджела уже выписали из больницы. Ему осталось до конца восстановиться, сообщает "Матч ТВ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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