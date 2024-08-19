Футболист Гомес из "Лилля" столкнулся лбом с соперником и попал в больницу

Во Франции игрок Эйнджел Гомес из футбольного клуба "Лилль" пережил страшное столкновение лбом с соперником. Полузащитник потерял сознание после удара головой.
Футболист долго приходил в себя. Матч пришлось значительно задержать. Болельщики, футболисты и тренеры переживали за здоровье Гомеса. Игрок, с которым он встретился головой, тоже волновался за здоровье своего соперника. Однако все закончилось хорошо.
Эйнджела уже выписали из больницы. Ему осталось до конца восстановиться, сообщает "Матч ТВ".
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