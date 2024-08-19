Президент "Фенербахче" был атакован болельщиками на футбольном поле

Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч решил подойти к гостевой трибуне, где возникли проблемы с допуском зрителей. Там его настигли болельщики "Гёзтепе".
Футбольные фанаты напали на него прям на поле для игры. Позднее стало известно, что с ног президента клуба сбил сотрудник "Гёзтепе".
Глава "Фенера" решил не оставлять виновников инцидента безнаказанными и подал заявление в полицию по факту произошедшего, сообщает РИА Новости Спорт.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.