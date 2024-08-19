Президент "Фенербахче" был атакован болельщиками на футбольном поле

Главу "Фенербахче" болельщики атаковали прям на футбольном поле

0:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч решил подойти к гостевой трибуне, где возникли проблемы с допуском зрителей. Там его настигли болельщики "Гёзтепе".

Фото: Елена Галабаева

Футбольные фанаты напали на него прям на поле для игры. Позднее стало известно, что с ног президента клуба сбил сотрудник "Гёзтепе".

Глава "Фенера" решил не оставлять виновников инцидента безнаказанными и подал заявление в полицию по факту произошедшего, сообщает РИА Новости Спорт.