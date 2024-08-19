Игроков из КХЛ впервые с 2023 года позвали играть за Словакию

Впервые с 2023 года российских хоккеистов из КХЛ позвали сыграть за сборную Словакии.
На матчи квалификации Олимпиады, которые пройдут в 2026 году заявлены Мартин Гернат ("Локомотив"), Марио Грман ("Адмирал") и Адам Лишка ("Северсталь"), пишет РИА Новости.
Напомним, что в марте прошлого года федерация хоккея этой страны не согласилась вызывать в свою национальную сборную игроков из Континентальной хоккейной лиги.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.