Российские боксёры сразятся на турнире "Ночь чемпионов IBA"

24 августа в Ла-Гуайре (Венесуэла) пройдёт турнир "Ночь чемпионов IBA". Об этом передает "Спорт-Экспресс".
В рамках этого турнира свои поединки проведут российские боксёры Хусейн Байсангуров и Тигран Узлян.
Хусейн Байсангуров (21-1) сразится с аргентинцем Николасом Джара (11-5). Бой пройдёт в полусреднем весе, а на кону будет стоять пояс WBA Continental America.
Тигран Узлян (10-1) проведёт 6-раундовый бой против венесуэльца Эндера Лусеса (21-1). Весовая категория — до 60 кг.
Главным событием вечера станет поединок между венесуэльцем Альбертом Рамиресом (18-0) и немцем Адамом Дайнесом (23-2-1), который родился в России.
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