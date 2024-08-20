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Российские боксёры сразятся на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Российские спортсмены Хусейн Байсангуров и Тигран Узлян выступят на турнире по боксу в Ла-Гуайре
0:56
Спорт

24 августа в Ла-Гуайре (Венесуэла) пройдёт турнир "Ночь чемпионов IBA". Об этом передает "Спорт-Экспресс".

Российские спортсмены Хусейн Байсангуров и Тигран Узлян выступят на турнире по боксу в Ла-Гуайре
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

В рамках этого турнира свои поединки проведут российские боксёры Хусейн Байсангуров и Тигран Узлян.

Хусейн Байсангуров (21-1) сразится с аргентинцем Николасом Джара (11-5). Бой пройдёт в полусреднем весе, а на кону будет стоять пояс WBA Continental America.

Тигран Узлян (10-1) проведёт 6-раундовый бой против венесуэльца Эндера Лусеса (21-1). Весовая категория — до 60 кг.

Главным событием вечера станет поединок между венесуэльцем Альбертом Рамиресом (18-0) и немцем Адамом Дайнесом (23-2-1), который родился в России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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