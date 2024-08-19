Блогер Пол сообщил, сколько заработает на бое с Майком Тайсоном

Блогер Джейк Пол заявил, что собрался нокаутировать легендарного Майка Тайсона и хорошо на этом заработать.
Он назвал сумму, которую принесет ему поединок с известным боксером.
"Я тут для того, чтобы заработать $40 млн и нокаутировать легенду. На все остальное мне наплевать", — цитирует Пола sports.ru.
По его словам, Майк Тайсон хочет, чтобы их бой был официальным.
Напомним, блогер и легенда бокса Майк Тайсон собираются подраться 15 ноября этого года.
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