Экс-футболист "МЮ" Канчельскис недоволен судейством в РПЛ

Экс-игрок "МЮ" Канчельскис назвал судейство в РПЛ безобразием

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал систему судейства в РПЛ полным безобразием.

Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Он раскритиковал работу арбитров.

"Я давно говорил, что у нас не лучшее судейство. Что у нас есть VAR, что его нет — без разницы вообще", — цитирует экс-футболиста "МЮ" портал "Чемпионат".

Он считает, что судьи в России боятся брать на себя ответственность.

"Я бы убрал VAR, так судьи стали бы более ответственными. Сейчас всё время они обращаются к VAR. Что там делают три человека в будке?Они не могут посмотреть маленький момент", — заключил Андрей Канчельскис.