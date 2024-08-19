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Экс-футболист "МЮ" Канчельскис недоволен судейством в РПЛ

Экс-игрок "МЮ" Канчельскис назвал судейство в РПЛ безобразием
0:41
Спорт

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал систему судейства в РПЛ полным безобразием.

Экс-игрок "МЮ" Канчельскис назвал судейство в РПЛ безобразием
Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Он раскритиковал работу арбитров.

"Я давно говорил, что у нас не лучшее судейство. Что у нас есть VAR, что его нет — без разницы вообще", — цитирует экс-футболиста "МЮ" портал "Чемпионат".

Он считает, что судьи в России боятся брать на себя ответственность.

"Я бы убрал VAR, так судьи стали бы более ответственными. Сейчас всё время они обращаются к VAR. Что там делают три человека в будке?Они не могут посмотреть маленький момент", — заключил Андрей Канчельскис.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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