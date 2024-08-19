Экс-футболист "МЮ" Канчельскис недоволен судейством в РПЛ

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал систему судейства в РПЛ полным безобразием.
Он раскритиковал работу арбитров.
"Я давно говорил, что у нас не лучшее судейство. Что у нас есть VAR, что его нет — без разницы вообще", — цитирует экс-футболиста "МЮ" портал "Чемпионат".
Он считает, что судьи в России боятся брать на себя ответственность.
"Я бы убрал VAR, так судьи стали бы более ответственными. Сейчас всё время они обращаются к VAR. Что там делают три человека в будке?Они не могут посмотреть маленький момент", — заключил Андрей Канчельскис.
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