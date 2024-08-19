Футболист Глушенков оказался жестоким нарушителем ПДД

Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч

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Игрок ФК "Зенит" Максим Глушенков оказался жестоким нарушителем ПДД. За полтора года ему выписали 160 штрафов от Госавтоинспекции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Большинство из них — за превышение скорости. Всего футболист должен заплатить 160 тысяч рублей.

Глушенков имеет BMW с "блатными" номерами. Он всего 126 раз превысил скорость, 4 — "забил" на дорожные знаки, 9 раз припарковал авто в неположенном месте и 2 раза проехал на неположенный сигнал светофора, сообщает "СЭ".