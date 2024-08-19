Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты выразительных бровей: уход и коррекция для безупречного образа
Подборка игр в жанре постапокалипсиса и выживания
Поклонники ужасов составили список 5 самых страшных фильмов от Netflix
Как подготовить клубнику к потрясающему урожаю в следующем году: важные советы на сентябрь
МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
Жара в Балтийском море грозит уничтожить жизнь под водой
Гинеколог Соломахина: умеренные физические нагрузки повышают фертильность
Польза и вред кабачков: всё, что нужно знать об этом овоще
РСА определил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО

Футболист Глушенков оказался жестоким нарушителем ПДД

Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч
0:35
Спорт

Игрок ФК "Зенит" Максим Глушенков оказался жестоким нарушителем ПДД. За полтора года ему выписали 160 штрафов от Госавтоинспекции.

Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Большинство из них — за превышение скорости. Всего футболист должен заплатить 160 тысяч рублей.

Глушенков имеет BMW с "блатными" номерами. Он всего 126 раз превысил скорость, 4 — "забил" на дорожные знаки, 9 раз припарковал авто в неположенном месте и 2 раза проехал на неположенный сигнал светофора, сообщает "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Последние материалы
МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
Жара в Балтийском море грозит уничтожить жизнь под водой
Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч
Гинеколог Соломахина: умеренные физические нагрузки повышают фертильность
Польза и вред кабачков: всё, что нужно знать об этом овоще
РСА определил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО
Bloomberg: падение спроса на сталь в Китае может потрясти мировую индустрию
Врач Сахаров назвал головную боль и головокружение признаками постоянной усталости
Как уменьшить частоту использования дезодоранта: советы косметолога
Из-за нововведений в страховании 75 % водителей такси могут потерять работу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.