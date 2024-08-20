Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Northeastern: учёные открыли антитело, способное остановить коронавирус
Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
В фильме "Бриллиантовая рука" заметили киноляп в сцене с песней "Остров невезения"
Почему моя груша перестала хорошо плодоносить? Основные причины и способы их устранения
Что такое воск для волос и как он поможет вам достичь идеальной укладки?
В Забайкалье введут льготное страхование имущества от наводнений
Московская область предоставляет 1,6 тысячи рабочих мест благодаря фонду
Туристы стали чаще посещать Астраханскую область, чтобы посмотреть на цветущие лотосы
Сценаристы "Звёздного пути" и "Сверхъестественного" станут шоураннерами сериала по "Полтергейсту"

4 упражнения йоги, которые вам нужны, чтобы уменьшить живот

Названы упражнения йоги для уменьшения живота
1:37
Спорт

Поза лодки

Поза лодки подразумевает, что ваше тело образует V-образную форму. Это движение задействует мышцы живота для поддержания стабильности, тонизируя живот и создавая основу для более плоского живота.

Названы упражнения йоги для уменьшения живота
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Удерживая это положение, вы задействуете пресс, чтобы держать туловище поднятым, позвоночник прямым, а ноги поднятыми. Удерживайте позу лодки в течение 30 секунд и повторите ее три раза.

Поза планки

Планка — это классическое упражнение для пресса. Помимо задействования живота, поза планки укрепляет плечи, руки и ноги. Она прорабатывает весь корпус и одновременно укрепляет верхнюю и нижнюю часть тела. Выполните 3 раза продолжительностью от 30 до 45 секунд.

Поза боковой планки

Боковая планка нацелена на косые мышцы живота (боковой пресс), способствуя четко очерченной талии.

Поднимите нижнюю часть бедра от пола, чтобы проработать косые мышцы живота. Стремитесь к трем подходам планок по 20-30 секунд с каждой стороны.

Поза моста

Известная в основном своими преимуществами для растяжения позвоночника и бедер, поза моста сжигает жир на животе. 

Старайтесь держать нижнюю часть спины прямо и притяните пупок к позвоночнику, чтобы задействовать пресс, когда вы поднимаете бедра. Эта поза прорабатывает нижнюю часть тела в дополнение к прессу. Сделайте три подхода по 10-12 мостов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Последние материалы
Туристы стали чаще посещать Астраханскую область, чтобы посмотреть на цветущие лотосы
Сценаристы "Звёздного пути" и "Сверхъестественного" станут шоураннерами сериала по "Полтергейсту"
Хотите получить новые гастерии? Следуйте нашим рекомендациям по укоренению!
Учёные доказали влияние мелкой рыбы на женское долголетие
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Россия и Азербайджан начинают производство современных танкеров класса "река-море"
Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Таиландом и Вьетнамом
Жители Москвы всё чаще используют цифровые услуги портала mos.ru
Тушёная капуста как в детском саду: отличный гарнир, подходит для детского питания
Спасатели эвакуировали туристку с высокогорного сочинского озера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.