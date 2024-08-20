4 упражнения йоги, которые вам нужны, чтобы уменьшить живот

Поза лодки подразумевает, что ваше тело образует V-образную форму. Это движение задействует мышцы живота для поддержания стабильности, тонизируя живот и создавая основу для более плоского живота.
Удерживая это положение, вы задействуете пресс, чтобы держать туловище поднятым, позвоночник прямым, а ноги поднятыми. Удерживайте позу лодки в течение 30 секунд и повторите ее три раза.
Планка — это классическое упражнение для пресса. Помимо задействования живота, поза планки укрепляет плечи, руки и ноги. Она прорабатывает весь корпус и одновременно укрепляет верхнюю и нижнюю часть тела. Выполните 3 раза продолжительностью от 30 до 45 секунд.
Боковая планка нацелена на косые мышцы живота (боковой пресс), способствуя четко очерченной талии.
Поднимите нижнюю часть бедра от пола, чтобы проработать косые мышцы живота. Стремитесь к трем подходам планок по 20-30 секунд с каждой стороны.
Известная в основном своими преимуществами для растяжения позвоночника и бедер, поза моста сжигает жир на животе.
Старайтесь держать нижнюю часть спины прямо и притяните пупок к позвоночнику, чтобы задействовать пресс, когда вы поднимаете бедра. Эта поза прорабатывает нижнюю часть тела в дополнение к прессу. Сделайте три подхода по 10-12 мостов.
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