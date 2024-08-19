Биологическая мать американской гимнастки Симоны Байлз просит прощения

Как живет биологическая мать американской гимнастки Симоны Байлз и на что надеется

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С семью золотыми олимпийскими медалями, более чем двумя десятками чемпионатов мира и многочисленными спонсорскими контрактами за плечами Симона Байлз сейчас является одной из самых титулованных и высокооплачиваемых спортсменок в мире, сообщает Dailymail.

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Известно также, что 27-летняя гимнастка владеет состоянием в 25 миллионов долларов — цифра, которая будет только расти благодаря ее впечатляющему выступлению на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Однако ее биологическая мать Шанон по-прежнему живет за чертой бедности на родине Симоны, в Колумбусе (штат Огайо). Дочь отказывается от общения с матерью, которая из-за наркозависимости оставила ее в шестилетнем возрасте родственникам.

52-летняя женщина когда-то из-за длительной борьбы с наркотиками и алкоголем вынуждена была отдать своих четверых детей на воспитание, а потом и на усыновление в приемные семьи.

Сегодня Шанон надеется на прощение Симоны.

"Не суди меня по моему прошлому, которое уже не изменить", — говорит женщина, обращаясь к дочери.

Уточнения

Симо́на Ариа́нна Байлз Оуэнс (род. 14 марта 1997 года, Колумбус, Огайо, США) — американская гимнастка, 7-кратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира), в том числе 6-кратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (41) занимает первое место в истории.