Рудковская объяснила, почему подол платья Трусовой помогали нести дети

Рудковская сообщила, что свадебное платье Трусовой было очень тяжёлым

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Жена известного фигуриста Евгения Плющенко, продюсер и организатор ледовых шоу Яна Рудковская, раскрыла подробности свадебного платья фигуристки Александры Трусовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Продюсер подробно рассказала о свадебном платье Саши Трусовой, которое, по её словам, уже привлекло внимание всех новостных лент.

Рудковская сообщила, что этот наряд был создан в кутюрном ателье модельера Юлии Прокип. По её словам, на платье ушло 44 метра шелка, доставленного из Парижа, 15 метров вышитого кружева, 100 метров сетки, 340 часов ручной работы и 360 часов на сборку.

Фата длиной 5,5 метра также не случайна, заверила Рудковская, — она была создана, учитывая её пять четверных прыжков на Олимпиаде, и фата в итоге была соответствующей длины. На фату ушло 20 метров кружева и 420 часов ручной работы, подчеркнула жена Евгения Плющенко.

"Почему помогали нести подол дети? Вес платья ни много ни мало составил 15 кг, мы прекрасно понимали, что в нём будет сложно двигаться. И до места церемонии ещё надо было как-то дойти" — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (в замужестве — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021). Серебряный (2022) и бронзовый (2020) призёр чемпионата Европы. Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Чемпионка России (2022), серебряный (2019) и двукратный бронзовый (2020, 2021) призёр чемпионата России.

Сва́дебное пла́тье — нарядная одежда, которую принято надевать на церемонию бракосочетания или во время обряда венчания невесте.