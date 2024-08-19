Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков
Российские туристы стали чаще посещать Азербайджан
Россия выделит средства для регионов, принимающих беженцев с Украины
Секреты опытных садоводов: как избавиться от фитофторы на помидорах в период плодоношения
Жара за рулем: 6 важных правил для безопасного вождения
Мясная диета для кошек: преимущества, рекомендации и предостережения
Пересадка матки: новое слово в репродуктивной медицине
Рекламная кампания по обновлению на Windows 11 временно прекращена Microsoft
В Таиланде госпитализировали 2-х туристов и охранника отеля из-за драки

Рудковская объяснила, почему подол платья Трусовой помогали нести дети

Рудковская сообщила, что свадебное платье Трусовой было очень тяжёлым
1:22
Спорт

Жена известного фигуриста Евгения Плющенко, продюсер и организатор ледовых шоу Яна Рудковская, раскрыла подробности свадебного платья фигуристки Александры Трусовой.

Рудковская сообщила, что свадебное платье Трусовой было очень тяжёлым
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Продюсер подробно рассказала о свадебном платье Саши Трусовой, которое, по её словам, уже привлекло внимание всех новостных лент.

Рудковская сообщила, что этот наряд был создан в кутюрном ателье модельера Юлии Прокип. По её словам, на платье ушло 44 метра шелка, доставленного из Парижа, 15 метров вышитого кружева, 100 метров сетки, 340 часов ручной работы и 360 часов на сборку.

Фата длиной 5,5 метра также не случайна, заверила Рудковская, — она была создана, учитывая её пять четверных прыжков на Олимпиаде, и фата в итоге была соответствующей длины. На фату ушло 20 метров кружева и 420 часов ручной работы, подчеркнула жена Евгения Плющенко.

"Почему помогали нести подол дети? Вес платья ни много ни мало составил 15 кг, мы прекрасно понимали, что в нём будет сложно двигаться. И до места церемонии ещё надо было как-то дойти" — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (в замужестве — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021). Серебряный (2022) и бронзовый (2020) призёр чемпионата Европы. Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Чемпионка России (2022), серебряный (2019) и двукратный бронзовый (2020, 2021) призёр чемпионата России.

Сва́дебное пла́тье — нарядная одежда, которую принято надевать на церемонию бракосочетания или во время обряда венчания невесте.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Последние материалы
Фильм "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков
Российские туристы стали чаще посещать Азербайджан
Россия выделит средства для регионов, принимающих беженцев с Украины
Секреты опытных садоводов: как избавиться от фитофторы на помидорах в период плодоношения
Жара за рулем: 6 важных правил для безопасного вождения
Мясная диета для кошек: преимущества, рекомендации и предостережения
Пересадка матки: новое слово в репродуктивной медицине
Рекламная кампания по обновлению на Windows 11 временно прекращена Microsoft
В Таиланде госпитализировали 2-х туристов и охранника отеля из-за драки
Добыча угля в Китае достигла нового исторического максимума в июле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.