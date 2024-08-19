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Более 100 человек посетили открытую тренировку Никиты Нагорного и его супруги Дарьи Нагорной

Никита Нагорный и его супруга Дарья Нагорная организовали открытую тренировку в московском спорткомплексе
Спорт

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его супруга Дарья Нагорная (Спиридонова) организовали открытую тренировку в спортивном комплексе "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщает "Матч ТВ".

Никита Нагорный и его супруга Дарья Нагорная организовали открытую тренировку в московском спорткомплексе
Фото: sportgymrus.ru by Официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России, PDM

Вместе с участниками они выполняли физические упражнения для поддержания хорошей формы. Мероприятие посетили более 100 человек.

Никита Нагорный стал обладателем золота на Олимпийских играх в Токио в командных соревнованиях, а также завоевал бронзовые медали в многоборье и упражнениях на перекладине. Также на его счету серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в командной гонке и три победы на чемпионате мира в 2019 году.

Его супруга Дарья стала чемпионкой мира в 2015 году и призером Олимпийских игр 2016 года.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Наго́рный (род. 12 февраля 1997, Ростов-на-Дону, Россия) — российский гимнаст. Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион (2020), серебряный призёр Олимпийских игр (2016), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021) года.

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Больша́я спорти́вная аре́на олимпи́йского ко́мплекса «Лужники́» (до 1992 года — Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина) — московский стадион, центральная часть спортивного комплекса «Лужники», расположенного неподалёку от Воробьёвых гор.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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