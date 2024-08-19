Жительница Красноярска стала победительницей Кубка мира по самбо

Ольга Артошина из Красноярска стала золотым призёром Кубка мира по самбо

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В городе Чолпон-Ата, что в Кыргызстане, проходил второй в 2024 году Кубок мира по самбо. Об этом передает Redярск.ru.

Фото: www.redyarsk is licensed under free more info

В каждой весовой категории и дисциплине участвовали по два спортсмена из России. В весовой категории свыше 80 кг выступила Ольга Артошина из Красноярска.

В четвертьфинале она победила представительницу Туркменистана Сабину Агаджанову. В полуфинале она одержала победу над Валерией Хрущевой из Белоруссии, а в финале смогла победить также белорусскую спортсменку Марию Кондратьеву.

Бронзовые медали достались Валерии Хрущевой и российской спортсменке Олесе Ткаченко.

Уточнения

Ольга Александровна Артошина (род. 28 июня 1991) — российская самбистка и дзюдоистка, чемпионка России по дзюдо, призёр чемпионатов и Кубков России по самбо и дзюдо, чемпионка мира по самбо, мастер спорта России.

Кубок мира по самбо — международные командные соревнования по самбо, проводящиеся с 1969 года. С 1977 по 1983 год включительно кубки проводились под эгидой ФИЛА, а затем ФИАС. С 2006 года ФИЛА повторно взяла на себя руководство организацией кубка мира.