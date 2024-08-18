Уличный Шахматный клуб начал работу на острове Канта в Калининграде

Состоялось открытие Шахматного клуба на главной аллее острова Канта в Калининграде

На главной аллее острова Канта начал работу уличный Шахматный клуб, сообщает пресс-центр правительства Калининградской области.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом.

15 августа в Калининграде состоялось открытие клуба, в котором принял участие помощник Президента Российской Федерации и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Основной задачей Шахматного клуба является повышение интереса к шахматам.

"Это прекрасный проект, и спасибо руководству Калининградской области за поддержку и организацию мероприятия, за то внимание, которое уделяется, как мы в шутку говорим, самой военно-исторической спортивной игре. Потому что, действительно, шахматы уникальный вид спорта, – отметил Владимир Мединский. – Мы сейчас ведем активную работу с Шахматной Федерацией России, вместе с ней Военно-историческое общество делает Шахматные аллеи по всей стране при поддержке региональных властей и отделений РВИО".