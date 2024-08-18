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Центр адаптивной физической культуры и спорта открылся в Санкт-Петербурге

Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта открылся в Санкт-Петербурге
1:24
Спорт

В Санкт-Петербурге открыли уникальный центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, передает РИА Новости.

Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта открылся в Санкт-Петербурге
Фото: vmeste-rf

Располагается объект в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здесь есть всё необходимое для занятий спортом:

  • плавательный бассейн с регулируемым дном,
  • гостиница, рассчитанная на 90 человек,
  • зал для игровых видов спорта,
  • тренажёрный зал,
  • залы общей физической подготовки.

В центре будут проводиться занятия и соревнования по различным видам спорта, включая баскетбол, большой теннис, гандбол, волейбол, мини-футбол, голбол, торбол и волейбол сидя. Также здесь можно будет заниматься плаванием.

"Ознакомившись с новым центром адаптивного спорта в Петербурге, я могу сказать, что он лучший и самый большой в России. Более современного объекта у нас сегодня нет. Здесь есть и бассейны с изменяемой геометрией, и универсальные спортивные залы, есть даже гостиница для тех, кто приедет из других регионов или близлежащих районов в Петербург, чтобы показать свое мастерство, позаниматься спортом. Уверен, что здесь найдут для себя все возможности для занятия спортом и реабилитации наши герои, наши воины специальной военной операции", — рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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