Кубок России по пляжному волейболу у калининградских спортсменок

Спортсменки из Калининграда выиграли Кубок России по пляжному волейболу

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Кубок России по пляжному волейболу — соревнование, в котором участвуют лучшие мужские и женские команды страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

По информации "АиФ-Калининград", волейболистки из Калининградской области впервые стали чемпионками Кубка России по пляжному волейболу. Мария Егорова и Мария Бочарова из женской волейбольной команды «Локомотив» сразились в финале с Ариной Ряжновой и Елизаветой Лудковой. В ходе напряжённой игры победу одержали Егорова и Бочарова. Ряжнова и Лудкова стали серебряными призерами.

Ранее Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова победили в составе сборной России на V Боливарианских играх в Венесуэле.