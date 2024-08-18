Кубок России по пляжному волейболу у калининградских спортсменок

Кубок России по пляжному волейболу — соревнование, в котором участвуют лучшие мужские и женские команды страны.
По информации "АиФ-Калининград", волейболистки из Калининградской области впервые стали чемпионками Кубка России по пляжному волейболу. Мария Егорова и Мария Бочарова из женской волейбольной команды «Локомотив» сразились в финале с Ариной Ряжновой и Елизаветой Лудковой. В ходе напряжённой игры победу одержали Егорова и Бочарова. Ряжнова и Лудкова стали серебряными призерами.
Ранее Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова победили в составе сборной России на V Боливарианских играх в Венесуэле.
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