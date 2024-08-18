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4 упражнения для похудения в талии за 30 дней

Как похудеть в талии за 30 дней
1:07
Спорт

Спринт на велотренажере

Первым в этом списке упражнений, которые помогут вам сбросить сантиметры талии за 30 дней, является спринт на велотренажере. Это высокоинтенсивное упражнение, которое сжигает калории и способствует потере жира. Стремитесь к 10 минутам 30-секундных спринтов с последующим 30-секундным отдыхом.

Как похудеть в талии за 30 дней
Фото: Freepik is licensed under Free license

Велосипедные скручивания

Упражнения для пресса, такие как велосипедные скручивания, могут быть очень эффективными для укрепления кора. Это движение также нацелено на косые мышцы живота.

Махи гирями

Махи гирями — это динамическое упражнение, которое прорабатывает все ваше тело. Это движение задействует ваши ягодицы, верхнюю часть спины и ноги, оно увеличит частоту сердечных сокращений.

Приседания с прыжками

Взрывное плиометрическое упражнение, которое прорабатывает нижнюю часть тела и задействует кор, приседания сочетают в себе приседание и вертикальный прыжок, чтобы ускорить сжигание калорий и увеличить силу ног.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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