4 упражнения для похудения в талии за 30 дней

Как похудеть в талии за 30 дней

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Спринт на велотренажере

Первым в этом списке упражнений, которые помогут вам сбросить сантиметры талии за 30 дней, является спринт на велотренажере. Это высокоинтенсивное упражнение, которое сжигает калории и способствует потере жира. Стремитесь к 10 минутам 30-секундных спринтов с последующим 30-секундным отдыхом.

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Велосипедные скручивания

Упражнения для пресса, такие как велосипедные скручивания, могут быть очень эффективными для укрепления кора. Это движение также нацелено на косые мышцы живота.

Махи гирями

Махи гирями — это динамическое упражнение, которое прорабатывает все ваше тело. Это движение задействует ваши ягодицы, верхнюю часть спины и ноги, оно увеличит частоту сердечных сокращений.

Приседания с прыжками

Взрывное плиометрическое упражнение, которое прорабатывает нижнюю часть тела и задействует кор, приседания сочетают в себе приседание и вертикальный прыжок, чтобы ускорить сжигание калорий и увеличить силу ног.