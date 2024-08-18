4 упражнения для похудения в талии за 30 дней

Первым в этом списке упражнений, которые помогут вам сбросить сантиметры талии за 30 дней, является спринт на велотренажере. Это высокоинтенсивное упражнение, которое сжигает калории и способствует потере жира. Стремитесь к 10 минутам 30-секундных спринтов с последующим 30-секундным отдыхом.
Упражнения для пресса, такие как велосипедные скручивания, могут быть очень эффективными для укрепления кора. Это движение также нацелено на косые мышцы живота.
Махи гирями — это динамическое упражнение, которое прорабатывает все ваше тело. Это движение задействует ваши ягодицы, верхнюю часть спины и ноги, оно увеличит частоту сердечных сокращений.
Взрывное плиометрическое упражнение, которое прорабатывает нижнюю часть тела и задействует кор, приседания сочетают в себе приседание и вертикальный прыжок, чтобы ускорить сжигание калорий и увеличить силу ног.
Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.